Конгрес українців Латвії надіслав гуманітарну допомогу лікарні в Прилуках

Конгрес українців Латвії та латвійські неурядові організації передали гуманітарний вантаж для Прилуцької центральної районної лікарні.

Про це повідомляється на сторінці Посольства України в Латвії в Facebook.

«Конгрес українців Латвії та латвійські неурядові організації зібрали гуманітарний вантаж для Прилуцької центральної районної лікарні. За дорученням міністра закордонних справ Дмитра Кулеби Посольство України в Латвійській Республіці організувало його транспортування. 10 квітня вантаж вагою 1,5 тонни прибув до Прилук», - йдеться у повідомленні.

У складі гумдопомоги - засоби індивідуального захисту, медичний одяг, халати, комплекти постільної білизни, дезінфікуючі засоби та інші необхідні товари.

Як зазначається, Дмитро Кулеба подякував українцям Латвії та місцевим неурядовим організаціям за допомогу. «Я щиро вдячний голові Конгресу українців Латвії Миколі Павлюку, його соратникам та побратимам, а також представникам латвійських неурядових організацій за цей вияв солідарності з Україною!» - зауважив міністр.

У свою чергу, головний лікар Прилуцької центральної клінічної лікарні Володимир Колейко висловив подяку МЗС України та його керівнику за небайдуже ставлення до нагальних потреб вітчизняних медзакладів.

Фото: Embassy of Ukraine in the Republic of Latvia / Посольство України в Латвії у Facebook