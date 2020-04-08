Діаспора в Ірландії підтримала українських медиків, які борються з COVID-19

Українці в Ірландії, які днями розпочали збір коштів для допомоги українським медикам, що борються з коронавірусом, записали відео зі словами підтримки на адресу медпрацівників.

Відповідний ролик розміщено на сторінці голови Асоціації українців в Республіці Ірландія (АУРІ) Миколи Круцика в Facebook.

«Ми, Асоціація українців в Ірландії, українці в Ірландії, українці по всьому світу, підтримуємо добровольців, медиків, військових. Ви рятуєте наші життя, нашу Україну. Ми хочемо підтримати вас у цей складний час. Ви нас обороняєте, ви зараз на передовій так само, як бійці. Кожен з вас на своїй передовій. Пам’ятайте: ми та наші друзі, які живуть в Ірландії, дякуємо вам. В Ірландії вас підтримують. Тримайтеся, бережіть себе», - йдеться у відео.

Учасники відео розповіли про підтримку лікарів і прагнення допомогти: «Наша сім’я підтримує лікарів в Україні для боротьби з коронавірусом», «Я хочу підтримати лікарів, забезпечити вас необхідним», «Рятуйте людей», «Ми хоча й далеко, але ми поруч. Українці з Ірландії завжди з вами».

У підписі до відео Микола Круцик закликав небайдужих: «допоможіть нам допомогти тим, хто допомагає нам».

Як повідомив редактор онлайн-газети Української громади в Ірландії «Ірландська Хата» та співорганізатор збору Майкл Баскін (Michael Baskin) у Facebook, на заклик українців Ірландії допомогти придбати заходи індивідуального захисту (ЗІЗ) для лікарів в Україні, зокрема для Київської міської клінічної лікарні №1, відгукнулися зі США, Латвії та Італії.

За його словами, днями в Україну вже переказали чергову суму в розмірі 500 євро. «Днями (5 квітня - ред.) переказали ще 500 євро і впевнений, вже за кілька днів знову побачимо у стрічці - маски, комбінезони та антисептики», - написав Баскін.

Він нагадав, що раніше було переказано в Україну 1000 євро допомоги. «Завдяки всім нам Тетяна Руденька (волонтерка – ред.) змогла організувати покращення в лікарні №1, про що вже з полегшенням розповідають нам лікарі. Два перекази по 500 євро перетворилися у маски, окуляри, літри антисептику, комбінезони одноразові та багаторазові також», - зазначив Баскін.

Він закликав не бути байдужими і долучитися до допомоги. «Небайдужість дуже заразна, але саме вона і є імунною системою суспільства», - вважає Баскін.

Наприкінці березня Майкл Баскін опублікував у Facebook прохання про допомогу Київській міській клінічній лікарні. Як він зазначив, «заклад профільний по пневмоніям, а належного захисту для лікарів недостатньо»: «В день потрібно три пари масок, три пари окулярів, три пари захисних комбінезонів. Не все добре і з антисептиками». Він закликав допомогти «захистити людей, які захищають та будуть захищати наших друзів та рідних».

Детальнішу інформацію про збір коштів можна знайти за посиланням.

Як повідомляв Укрінформ, діаспора зі США та Ірландії наприкінці березня передала понад 43 тисячі гривень на придбання антисептиків, медичних масок тощо на потреби українських військових, медиків і дітей.

Фото: Укрінформ, Mykola Krutsyk

Відео: Mykola Krutsyk