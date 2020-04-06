МІОК запрошує на літню школу україністики «Крок до України»

МІОК запрошує на літню школу україністики «Крок до України»

Укрінформ
Носіїв різних мов усіх рівнів володіння українською запрошують на ХІІІ Міжнародну літню школу україністики «Крок до України», яка пройде 13-27 липня 2020 року у Львові.

Про це йдеться на сторінці заходу в Facebook.

«Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) Національного університету «Львівська політехніка» запрошує на ХІІІ Міжнародну літню школу україністики «Крок до України»», - йдеться у повідомленні.

Школа пропонує інтенсивний курс з вивчення української мови як іноземної (20 годин на тиждень). Навчання охоплює усі рівні володіння мовою (А1-С2 ), проходитиме в малих групах (5-8 осіб) для більшої ефективності та передбачає навчальні екскурсії та квести; тури вихідного дня із супроводом; індивідуальні заняття (додаткова опція).

Як зазначається, у літній школі україністики «Крок до України» побували студенти з 24 країн. З тих, хто відвідував школу, 15% студентів знову обирають її.

Слухачами літньої школи «Крок до України» можуть бути носії різних мов, з різними базовими знаннями української мови, які на момент проведення школи досягли 18 років.

Місце проведення с - Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» (МІОК) – найстарішого технічного університету Східної Європи та одного з найбільших вищих навчальних закладів Західної України.

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Усі зацікавлені мають заповнити реєстраційну форму до 13 травня 2020 року.

Детальнішу інформацію можна знайти тут

Фото: Крок до України - МІОК, МІОК у Facebook

Відео: Крок до України - МІОК 

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