МІОК запрошує на літню школу україністики «Крок до України»

Носіїв різних мов усіх рівнів володіння українською запрошують на ХІІІ Міжнародну літню школу україністики «Крок до України», яка пройде 13-27 липня 2020 року у Львові.

Про це йдеться на сторінці заходу в Facebook.

«Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) Національного університету «Львівська політехніка» запрошує на ХІІІ Міжнародну літню школу україністики «Крок до України»», - йдеться у повідомленні.

Школа пропонує інтенсивний курс з вивчення української мови як іноземної (20 годин на тиждень). Навчання охоплює усі рівні володіння мовою (А1-С2 ), проходитиме в малих групах (5-8 осіб) для більшої ефективності та передбачає навчальні екскурсії та квести; тури вихідного дня із супроводом; індивідуальні заняття (додаткова опція).

Як зазначається, у літній школі україністики «Крок до України» побували студенти з 24 країн. З тих, хто відвідував школу, 15% студентів знову обирають її.

Слухачами літньої школи «Крок до України» можуть бути носії різних мов, з різними базовими знаннями української мови, які на момент проведення школи досягли 18 років.

Місце проведення с - Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» (МІОК) – найстарішого технічного університету Східної Європи та одного з найбільших вищих навчальних закладів Західної України.

Усі зацікавлені мають заповнити реєстраційну форму до 13 травня 2020 року.

Детальнішу інформацію можна знайти тут.

Фото: Крок до України - МІОК, МІОК у Facebook

Відео: Крок до України - МІОК