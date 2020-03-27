Для допомоги українцям у Шотландії створили групу в WhatsApp

Для допомоги українцям у Шотландії створили групу в WhatsApp

Укрінформ
У Консульстві України в Едінбурзі повідомили про створення групи у WhatsApp «Захист у Шотландії», куди українці можуть звернутися по допомогу щодо  вирішення низки питань.

Про це йдеться на сайті консульства.

«Якщо ви знаходитесь у Шотландії /Північній Ірландії - залишайтесь на зв’язку з Консульством. Для полегшення комунікації створюється група у WhatsApp – «Захист у Шотландії». Для приєднання до групи надсилайте номери мобільних телефонів, прізвище та ім’я на номер: +447423290618», - повідомили в консульскій установі.

Як зазначається, консульство надаватиме громадянам України таку підтримку:

- вирішуватиме питання прострочених документів/дозволів/віз на перебування в іноземній країні;

- співпрацюватиме з правоохоронними органами країни перебування для захисту законних інтересів громадян у разі їх порушення;

- інформуватиме про можливість повернення до України, переміщення до сусідніх з Україною країн або ближче до України для подальшого повернення додому;

- інформуватиме про зміни епідеміологічної ситуації в країні перебування, впровадження режимів надзвичайного стану тощо;

- консультуватиме щодо вирішення побутових питань та охорони вашого здоров’я (адреси та режим роботи продуктових магазинів, аптек, лікарень тощо);

- опрацьовуватиме з місцевою владою та бізнесом, готовими допомагати, питання тимчасового розміщення у спеціально виділених місцях (кампусах, соціальних закладах, школах тощо) тих наших громадян, які не мають засобів для існування та місця проживання;

- налагоджуватиме зв’язок українців, які вимушено залишаються на території іноземних держав і потребують допомоги, з громадськими організаціями та громадами українців, які готові допомагати.

Як повідомлялося, 14 березня Кабінет міністрів у зв’язку із коронавірусом ухвалив рішення про закриття з 17 березня до 3 квітня пунктів пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Влада тоді запевнила, що Україна повертатиме українців і після закриття авіасполучення та кордонів.

25 березня уряд України ввів режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.

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Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна до кінця п'ятниці, 27 березня, повністю закриє державний кордон, а про українців, які не встигнуть повернутися, подбають дипломати з урахуванням стану епідеміологічної ситуації в місцях їхнього перебування.

В Україні наразі зафіксовано 218 випадків зараження коронавірусом, з них 5 летальних, 4 людини одужали.

За даними Worldmeters, станом на 15:40 27 березня у світі заражено коронавірусом 552 612 осіб, з них 128 706 одужали і 25 044 померли.

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