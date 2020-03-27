Для допомоги українцям у Шотландії створили групу в WhatsApp

У Консульстві України в Едінбурзі повідомили про створення групи у WhatsApp «Захист у Шотландії», куди українці можуть звернутися по допомогу щодо вирішення низки питань.

Про це йдеться на сайті консульства.

«Якщо ви знаходитесь у Шотландії /Північній Ірландії - залишайтесь на зв’язку з Консульством. Для полегшення комунікації створюється група у WhatsApp – «Захист у Шотландії». Для приєднання до групи надсилайте номери мобільних телефонів, прізвище та ім’я на номер: +447423290618», - повідомили в консульскій установі.

Як зазначається, консульство надаватиме громадянам України таку підтримку:

- вирішуватиме питання прострочених документів/дозволів/віз на перебування в іноземній країні;

- співпрацюватиме з правоохоронними органами країни перебування для захисту законних інтересів громадян у разі їх порушення;

- інформуватиме про можливість повернення до України, переміщення до сусідніх з Україною країн або ближче до України для подальшого повернення додому;

- інформуватиме про зміни епідеміологічної ситуації в країні перебування, впровадження режимів надзвичайного стану тощо;

- консультуватиме щодо вирішення побутових питань та охорони вашого здоров’я (адреси та режим роботи продуктових магазинів, аптек, лікарень тощо);

- опрацьовуватиме з місцевою владою та бізнесом, готовими допомагати, питання тимчасового розміщення у спеціально виділених місцях (кампусах, соціальних закладах, школах тощо) тих наших громадян, які не мають засобів для існування та місця проживання;

- налагоджуватиме зв’язок українців, які вимушено залишаються на території іноземних держав і потребують допомоги, з громадськими організаціями та громадами українців, які готові допомагати.

Як повідомлялося, 14 березня Кабінет міністрів у зв’язку із коронавірусом ухвалив рішення про закриття з 17 березня до 3 квітня пунктів пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Влада тоді запевнила, що Україна повертатиме українців і після закриття авіасполучення та кордонів.

25 березня уряд України ввів режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна до кінця п'ятниці, 27 березня, повністю закриє державний кордон, а про українців, які не встигнуть повернутися, подбають дипломати з урахуванням стану епідеміологічної ситуації в місцях їхнього перебування.

В Україні наразі зафіксовано 218 випадків зараження коронавірусом, з них 5 летальних, 4 людини одужали.

За даними Worldmeters, станом на 15:40 27 березня у світі заражено коронавірусом 552 612 осіб, з них 128 706 одужали і 25 044 померли.