Для повернення українців з Саудівської Аравії планується чартер на 29 березня – посольство

Міністерство закордонних справ України вживає всіх можливих заходів для організації комерційного чартерного рейсу з Саудівської Аравії для повернення з королівства на Батьківщину українців.

Рейс планується на 29 березня, йдеться на сторінці Посольства України в Саудівській Аравії у Facebook.

«Шановні громадяни! Міністерство закордонних справ України вживає всіх можливих заходів для організації комерційного чартерного рейсу з Саудівської Аравії для повернення вас на Батьківщину. За попередньою інформацією, рейс здійснюватиметься з терміналу приватної авіації (Private Aviation Terminal) міжнародного аеропорту ім.Короля Халіда м.Ер-Ріяд о 14:00 29 березня 2020 року (просимо прибути до терміналу об 11:00)», - йдеться у дописі.

Як зазначається, вартість квитка з урахуванням завантаження літака та його обслуговування в Ер-Ріяді складає 750 дол.США, для дітей віком від 2 років - 110 дол.США. Дозволено провезення багажу загальною вагою 23 кг та ручної поклажі 5 кг.

Зазначається, що цей захід спрямований на допомогу громадянам, які не змогли повернутися додому через закриття пасажирського авіасполучення.

Також повідомляється, що Посольство України опрацьовує інформацію для складання списку пасажирів, які мають намір скористатися згаданим вище рейсом. «Просимо до 15:00, п’ятниці, 27 березня 2020 року, підтвердити своє бажання щодо виїзду в Україну, надіславши на адресу Посольства emb_sa@mfa.gov.ua копію першої сторінки паспорта, прізвище, ім’я, по-батькові, місце перебування в Саудівській Аравії та кінцеву точку призначення в Україні, контактні номери телефонів (для тих, хто вже звертався в Посольство і надав свої дані прохання ще раз підтвердити свою готовність бути евакуйованим в Україну)», - йдеться у дописі.

Для отримання роз’яснень у диппредставництві просять телефонувати на гарячу лінію Посольства України в Саудівській Аравії – +966505220193.

«З метою інформування компетентних органів Королівства про остаточний список пасажирів згаданого рейсу, просимо поставитися до цього з відповідальністю та надати запитувану інформацію у вказаний термін», - закликали в диппредставництві.

Інформацію щодо способів оплати за квитки можна знайти тут.

Як зазначили в дипустанові, «у разі змін у розкладі рейсу оперативно інформуватимемо».

Раніше Посольство на своїй сторінці у соцмережі повідомило, що урядом Саудівської Аравії було прийнято рішення про запровадження комендантської години на території Королівства, починаючи з 23 березня 2020 року на наступні три тижні (21 день) протягом 19:00-06:00.

«Просимо неухильно дотримуватися цих правил. У разі виникнення ситуацій, які несуть загрозу життю, безпеці чи здоров’ю, просимо невідкладно телефонувати на гарячу лінію Посольства за номером (+966) 505220193», - зазначили в диппредставництві.

Читайте також: Саудівська Аравія запровадила комендантську годину через коронавірус

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів у середу, 25 березня, запровадив стан надзвичайної ситуації по всій Україні з метою запобігання поширенню Covid-19 - на 30 днів.

Раніше, 14 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня. А з 17 березня до 3 квітня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Читайте також: За сприяння МЗС в Україну повернулися майже 83 тисячі громадян

Україна повертає українців з-за кордону і після закриття авіасполучення та кордонів.

У світі станом на 15:18 26 березня кількість підтверджених випадків коронавірусу Covid-19 становить 487 648 тисячі, летальних випадків 22 030, одужало 117 749, про що свідчать дані Центру системних досліджені та інжинірингу при університеті Джонса Гопкінса.

Станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та виписаний з лікарні.