За сприяння МЗС в Україну повернулися майже 83 тисячі громадян

За сприяння дипломатичних установ України 82 804 наших співгромадян повернулися на батьківщину з-за кордону.

Такі дані станом на 20 год. 25 березня оприлюднило у Facebook Міністерство закордонних справ України.

На карантині за кордоном перебуває 160 громадян України, зокрема, у Польщі 106, у Бразилії – 16, у В’єтнамі та Нігерії – по 8, у ФРН – 7, Йорданії – 4, ОАЕ – 3, у Молдові і США – по двоє і в Бельгії, Катарі, Кубі, Китаї, Румунії та Чорногорії – по 1.

Лікування від коронавірусу за кордоном проходять 20 наших співвітчизників: у Німеччині - 5, в Домініканській Республіці – 4, Італії, Польщі та ОАЕ – по 2, в США, Іспанії, Нідерландах, Нігерії та на Сейшельських островах - по 1 українцю.

Читайте також: Facebook запустив сервіс інформування про коронавірус

При цьому 6 громадян України, інфікованих коронавірусом, одужали: четверо в Японії і по одному - в Італії та Польщі.

Три громадянки України померли за кордоном від коронавірусу.