Саудівська Аравія запровадила комендантську годину через коронавірус

Король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд запровадив у королівстві комендантську годину з метою припинення поширення коронавірусу.

Про це повідомляє державне інформаційне агентство SPA.

«Запровадити комендантську годину для припинення поширення нового коронавірусу з вечора 19 години до ранку 6 години з вечора понеділка 23 березня 2020 року », - йдеться в указі короля.

Зазначається, що на працівників у критично-важливих секторах, включаючи правоохоронні органи, ЗМІ та медицину, не поширюється вимога щодо дотримання комендантської години.

Раніше влада Північної Македонії оголосила про запровадження комендантської години у нічний час задля запобігання поширенню нового коронавірусу.

Читайте також: У США вперше коронавірусом заразився сенатор

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710, з них більше 99 тисяч осіб одужали, померло 14 704 людини.

В Україні підтверджено 73 випадки інфікування, три з них летальні.