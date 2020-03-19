Стан українського пацієнта, який лікується від Covid-19 в ОАЕ, стабільний - посол

Стан людини з українським громадянством, яка наразі перебуває в лікарні в ОАЕ з підтвердженим діагнозом Covid-19, є стабільним.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України в ОАЕ Юрій Полурез.

«Станом на сьогодні в ОАЕ проходить лікування від Covid-19 один громадянин України. Одразу після діагностування хвороби були вжиті необхідні заходи з метою убезпечення життя та здоров’я нашого співвітчизника. Посольство перебуває на постійному контакті з цією людиною та командою лікарів, які ним опікуються. Тепер його стан можна схарактеризувати як стабільний, і ми всі сподіваємося на його швидке одужання», - зазначив посол.

Юрій Полурез також додав, що за наявною інформацією, в ОАЕ працюють та мають резидентські візи близько 15 тис. наших співвітчизників. А у 2019 році ОАЕ відвідало понад 250 тис. громадян України.

Як повідомляв Укрінформ, усього, за даними українського МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали; за межами Китаю зафіксовано 137 677 випадків.

ОАЕ оголосили 19 березня про 27 нових підтверджених випадків коронавірусу, що збільшило загальну їх кількість в країні до 140.

Фото: АА