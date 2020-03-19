До України з ОАЕ повернулася вже 881 людина – посол

Після закриття Україною кордонів на батьківщину з ОАЕ станом на 18 березня повернулася вже 881 людина.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів Надзвичайний і Повноважний Посол України в ОАЕ Юрій Полурез.

«Усього станом на 18 березня в Україну повернулася 881 людина. Усі рейси до відправки супроводжували співробітники Консульства України в місті Дубай», - зазначив дипломат.

За його словами, критичним був день 17 березня, коли всі авіаперевізники скасували свої рейси в Україну. При цьому FlyDubai реалізував близько 2500 квитків на наступні 5 днів, а Air Arabia – приблизно 1000.

«Громадяни України почали масово звертатися до Посольства та Консульства України в м. Дубай з проханням надання допомоги у поверненні на Батьківщину. Оперативно опрацьовано більш як 1000 заявок, які було отримано на електронну пошту та в системі ДРУГ. Було проведено переговори з керівництвом авіакомпаній ОАЕ (Fly Dubai та Air Arabia), які висловили готовність здійснити перевезення громадян України, а також з уповноваженими органами України для отримання відповідних дозволів. Підтримувався постійний зв'язок із вітчизняними і місцевими туроператорами; з’ясовувалася інформація щодо туристів, які перебувають на території ОАЕ; складалися списки людей, які виявили бажання щодо евакуації», - розповів посол.

У результаті, вранці 18 березня літак авіакомпанії Air Arabia (рейс Шарджа – Київ) вилетів до аеропорту м. Бориспіль зі 168 українцями на борту.

Впродовж дня відбулося ще 4 рейси: 2 рейси Fly Dubai (Дубай – Київ), які перевезли 289 осіб; Fly Dubai (Дубай – Одеса) – 96 осіб; Azur Air (Дубай – Київ) – 328 осіб.

Як повідомив Юрій Полурез, сьогодні, 19 березня 2020 року, заплановано виконання двох рейсів авіакомпанії Fly Dubai та українського перевізника Azur Air маршрутом Дубай – Київ.

Протягом наступних днів плануються наступні рейси: Fly Dubai, Air Arabia, МАУ та Azur Air.

«Таким чином, ситуація з ходом евакуації громадян України на Батьківщину є прогнозованою. Можна говорити, що виконання доручень глави держави відбуваються в плановому режимі. Цього не можливо було б досягнути без злагодженої роботи та постійної взаємодії з керівництвом МЗС, Мінінфраструктури та Державіаслужби України, авіаліній та інших причетних структур», - зазначив посол.

Він наголосив, що «дипустановами в ОАЕ й надалі вживатимуться вичерпні заходи, спрямовані на якнайшвидше повернення українських громадян на Батьківщину».

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 14 березня ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00.00 16 березня 2020 року та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня до 3 квітня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Станом на ранок четверга у світі офіційно зареєстровано 219 351 випадок зараження коронавірусом Covid-19, з них 8 970 смертей та 85 749 випадків, коли пацієнти успішно одужали після зараження.

Фото: Посольство України в ОАЕ