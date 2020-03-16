Діаспора закликає Зеленського і Раду не йти на прямі переговори з найманцями РФ

Світовий конґрес українців (СКУ) закликав Президента України Володимира Зеленського та Верховну Раду України відхилити пропозиції щодо створення Консультативної ради та наголосив на неприпустимості прямих перемовин з підконтрольними РФ бойовиками на Донбасі

Про це йдеться в заяві на сайті СКУ.

«СКУ поділяє стурбованість світової української спільноти та дотримується чіткої та однозначної позиції про неприпустимість прямих перемовин з лідерами підконтрольних Росії терористичних організацій. Росія як держава-агресор несе повну відповідальність за війну на Донбасі і деокупацію суверенної української території Донбасу та Автономної Республіки Крим, а також відбyдову зруйнованого війною регіону. Закликаємо Президента України та Верховну Раду не допустити реалізації пропозицій Тристоронньої контактної групи, які суперечать національним інтересам України та українського народу» - зазначив президент СКУ Павло Ґрод.

У Світовому конґресі українців закликали Главу держави і Верховну Раду відхилити пропозиції щодо створення Консультативної ради.

«11 березня 2020 року Тристороння контактна група в складі представників України, Росії та Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) підписала рішення, яким пропонує створити Консультативну раду, де Росія як сторона мирних переговорів заміняється «представниками ОРДЛО» – фактично, представниками контрольованих Росією терористичних організацій, так званими «Л/ДНР». Світовий конґрес українців закликає Президента України та Верховну Раду України відхилити ці пропозиції. Згода на такі умови легітимізує російську риторику щодо «внутрішнього конфлікту в Україні» та перетворить Росію з агресора на «спостерігача», а згодом, можливо, і на «миротворця», - зазначається в заяві.

Як зауважується, «незважаючи на ніби «дорадчий» статус утворюваної Консультативної ради, це є кроком до легалізації російської окупаційної влади – як в українській правовій сфері, так і перед міжнародною спільнотою». «Схожу стратегію Росія використовувала в інших зонах заморожених конфліктів, які вона створювала в різних регіонах світу», - нагадали в СКУ.

У Світовому конґресі українців вважають, що «згода України на прямі переговори з лідерами контрольованих Росією терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» легітимізує російську окупацію регіону» та «матиме непоправні наслідки для суверенітету України та втримання міжнародних санкцій щодо Росії».

«У разі затвердження 25 березня, ці домовленості означатимуть здачу українських національних інтересів і звільнення Росії від відповідальності за війну на Донбасі та за злочини, вчинені проти українського народу. Україні потрібен мир, але не будь-якою ціною. Україна повинна продовжувати вимагати від Росії припинення війни та деокупації Донецької та Луганської областей, а також Криму», - переконані в СКУ.

Як повідомляв Укрінформ, на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі у Мінську 11 березня, на якому були присутні керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак, було досягнуто домовленості щодо запровадження Консультативної ради в складі політичної підгрупи ТКГ після консультацій з представниками ОБСЄ, Французької Республіки та ФРН щодо виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в "нормандському форматі".

За словами Єрмака, на засіданні ТКГ не було зроблено жодних кроків, які сьогодні створювали би правове поле для визнання представників ОРДЛО.

13 березня представники політичної партії "Слуга народу" заявили про неприпустимість участі представників ОРДЛО у переговорах України з РФ у рамках Тристоронньої контактної групи.