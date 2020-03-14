Ще більше громадських організацій виступили проти діалогу з найманцями РФ

ГО “Детектор медіа”, “Українська призма”, "Центр медіареформи", "Інтерньюз-Україна", Інститут масової інформації та Аналітична Платформа стратегічних комунікацій Франція-Україна виступили із заявою щодо неприпустимості прямих переговорів України з бойовиками на Донбасі.

Текст заяви оприлюднено на сайті українського кризового центру.

"Згідно з документами, які були погоджені главою Офісу Президента України Андрієм Єрмаком та заступником керівника Адміністрації президента РФ Дмитром Козаком (що засвідчено їхніми підписами) пропонується запровадити новий механізм, в якому представники ОРДЛО будуть представлені як суб’єкт, тоді як лише Росія, як агресор, є стороною конфлікту з Україною", - йдеться у повідомленні.

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Громадські організації переконані, що це не відповідає Конституції та законам України, бо саме РФ здійснює тимчасову окупацію територій України в Донецькій та Луганській областях.

"Українське законодавство унеможливлює визнання в будь-якій формі будь-яких органів влади так званих ЛНР та ДНР. Усі переговори щодо забезпечення прав та інтересів громадян України на тимчасово окупованих територіях України, а також щодо припинення збройної агресії Росії проти України мають вестися винятково з Російською Федерацією та її представниками при посередництві міжнародних партнерів", - наголосили представники ГО, додавши, що створення нового механізму перемовин руйнує логіку та формат діяльності Мінської Тристоронньої контактної групи, яка наразі існує у форматі переговорів поміж Росією та Україною за посередництва ОБСЄ.

Нас також дуже турбує, що українська влада запозичила і використовує маніпулятивні методи очільників Росії для просування своїх рішень, які мають національне значення. Саме під час поширення пандемії коронавірусу, з якою пов’язані необхідні обмежувальні заходи, серед яких заборона масових зібрань, приймаються рішення, які вочевидь суперечать інтересам українських громадян. Цим унеможливлюється проведення передбачених Конституцією і законами України акцій протесту.

"Ми вимагаємо від Президента України Володимира Зеленського не допустити реалізації підписаних рішень, негайно відмовитися від ідеї створення Консультативної ради у згаданому форматі, доручити переговорникам від України діяти виключно в правовому полі і в рамках їх повноважень та унеможливити в подальшому здійснення кроків, які збурюють громадянське суспільство України, віддаляють Україну від встановлення миру, протирічать діючому законодавству та національним інтересам України", - резюмували громадські організації.

Як повідомляв Укрінформ, на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі у Мінську 11 березня, на якому були присутні керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації Дмитро Козак, було досягнуто домовленості щодо запровадження Консультативної ради в складі політичної підгрупи ТКГ після консультацій з представниками ОБСЄ, Французької Республіки та Федеративної Республіки Німеччина щодо виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в нормандському форматі.