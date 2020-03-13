Представники ОРДЛО підписали у Мінську протокол як спостерігачі - Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що представники ОРДЛО підписали протокол засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську 11 березня, в якому йдеться про створення Консультативної ради, як спостерігачі.

Про це він сказав на брифінгу в п'ятницю, 13 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вони (представники ОРДЛО - ред.) підписали протокол як спостерігачі, які присутні на засіданні Мінської (Тристоронньої) контактної групи. Подивіться, як були підписані документи мінського пакету домовленостей - там стоять такі ж підписи, будь ласка, порівняйте... Я прошу не перекручувати факти і ще раз наголосити: як в пакеті Мінських домовленостей ні про які так звані ОРДЛО не йдеться, так і не йде мова про так звані ОРДЛО у документі, про який ми говоримо", - сказав Єрмак.

Як повідомляв Укрінформ, на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі у Мінську 11 березня, на якому були присутні керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації Дмитро Козак, було досягнуто домовленості щодо запровадження Консультативної ради в складі політичної підгрупи ТКГ після консультацій з представниками ОБСЄ, Французької Республіки та Федеративної Республіки Німеччина щодо виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в нормандському форматі.