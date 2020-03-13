Єрмак: У Мінську не було створено правового поля для визнання представників ОРДЛО

На засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську 11 березня не було зроблено жодних кроків, які сьогодні створювали б правове поле для визнання представників ОРДЛО.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак на брифінгу у перерві засідання Ради національної безпеки і оборони України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Рішення ще не прийнято, але сторони зафіксували необхідність і можливість прийняття такого рішення... На останній зустрічі в Мінську учасники ТКГ заявили про необхідність створення Консультативної ради... у складі політичної підгрупи... як дорадчого органу, який може розглядати питання, узгоджені в пакеті Мінських домовленостей, і давати свої пропозиції... Хочу наголосити з повною відповідальністю, що ніяких кроків, які сьогодні створювали б правове поле для представників так званих ОРДЛО, їх визнання не існує. Ніяких перемовин - про це не йдеться", - сказав Єрмак.

Він додав, що йдеться про створення платформи, на якій громадяни України, які проживають як на контрольованій, так і на неконтрольованій урядом України території, можуть спілкуватися з приводу питань, узгоджених в пакеті Мінських домовленостей.

За словами Єрмака, це рішення у разі його підтримки може бути ухвалене на наступній зустрічі ТКГ у Мінську.

Він також заперечив, що створення Консультативної ради легітимізує ОРДЛО.

"Визнання ОРДЛО - це юридичний факт, юридична дія. Як ви знаєте, сьогодні навіть Росія не визнала так звані ОРДЛО, тому ні про яке визнання мови не йде", - наголосив Єрмак.

Керівник Офісу Президента також поінформував, що механізм відбору до Консультативної ради представників від окупованих територій України і підконтрольних українській владі наразі допрацьовується.

"Але можу сказати: якщо цей орган буде створений, то, безумовно, з боку України це будуть дійсно фахівці, люди, які патріотично налаштовані, які є авторитетами сьогодні в Україні, у світі. Тому сьогодні ми думаємо, консультуємося з приводу кандидатур цих осіб", - зазначив Єрмак.

Стосовно кандидатур від ОРДЛО керівник Офісу Президента зауважив, що "будемо дивитися".

Як повідомляв Укрінформ, на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі у Мінську 11 березня, на якому були присутні керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак, було досягнуто домовленості щодо запровадження Консультативної ради в складі політичної підгрупи ТКГ після консультацій з представниками ОБСЄ, Французької Республіки та ФРН щодо виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в нормандському форматі.

Далі буде...