Єрмак сподівається, що саміт "нормандської четвірки" відбудеться у квітні

Політичні радники лідерів України, Росії, Німечини та Франції наступного тижня проведуть телефонну розмову, під час якої говоритимуть про дату наступного саміту лідерів "нормандської четвірки" в Берліні.

Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак на брифінгу за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зустріч (політичних) радників мала відбутися 12 березня, але у зв'язку з карантином її перенесли. Ми будемо мати телефонну розмову наступного тижня між радниками, на якій ми будемо в тому числі говорити про дату можливого саміту лідерів, який повинен відбутися в Берліні, я сподіваюсь, у квітні", - сказав Єрмак.

Як повідомлялося, попередній саміт лідерів "нормандської четвірки" відбувся 9 грудня 2019 року в Парижі.