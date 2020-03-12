В "ЄС" вимагають розповісти, про що домовилися в Мінську Єрмак і Козак

Офіс Президента України Володимира Зеленського має дати чітку і повну інформацію про вчорашні домовленості у Мінську на засіданні ТКГ між керівником ОП Андрієм Єрмаком і заступником керівника Адміністрації президента РФ Дмитром Козаком.

Про це заявила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко, повідомляє 12 березня пресслужба політсили.

"Вчора у Мінську на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, за участю керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака і заступника керівника Адміністрації президента РФ Дмитра Козака, сторони домовилися про створення якогось нового "консультативного органу" з терористичними угрупованнями з ОРДЛО, однак українське суспільство про це знову дізнається з російських пропагандистських засобів масової інформації", - йдеться у повідомленні.

"Хотілося б почути від влади і безпосередніх учасників переговорів у Мінську більш розгорнуту інформацію про консультативну раду, яку домовилися створити на Тристоронній контактній групі в рамках політичної підгрупи. Ця підгрупа розглядає питання модальності майбутніх можливих регіональних виборів і амністії", – зазначила Геращенко.

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За словами депутата, "очевидно, що єдині консультації, які тут важливі, – з ВР, яка має приймати відповідне законодавство. І з українським суспільством, враховуючи чутливість теми".

Водночас вона зауважила: "З ким і на яку тему збираються проводити ці консультації в рамках ради? З РФ?".

Геращенко заявила, що подібні консультації є неприйнятними для України.

"Це виключено, й будь-де розцінюватиметься як грубе втручання у внутрішні справи України. Давайте тоді проконсультуємо Держдуму щодо дикості їхніх змін до Конституції про обнуління термінів Путіна", – підкреслила вона.

За словами співголови фракції, якщо такі консультації будуть проводитися з представниками тимчасово окупованих окремих районів Донбасу, тоді це буде реалізацією багаторічного сценарію Кремля.

"Кремль шантажував і підштовхував Київ до неприпустимих прямих переговорів з так званими республіками, легітимізації "республік", їхніх "влад", і це підтвердження наративу Москви про "внутрішній громадянський конфлікт", – зазначила Геращенко.

"Очевидно, ці домовленості потребують роз’яснення і широкого інформування, яке зараз не отримують ЗМІ, суспільство та й самі парламентарії", – зауважила депутат.

Водночас Геращенко відзначила важливість досягнутих домовленостей і просування в темі звільнення заручників.

"Але більше непокоїть, що (це відбувається — ред.) на фоні загострення на фронті. Про це в підсумковому комюніке – жодного слова. Навпаки – готуються нові ділянки для розведення. Також ні слова, що не виконані всі рішення грудневої нормандської зустрічі: ні про дату припинення вогню, ні про сталий режим тиші", - підкреслила співголова фракції.

"Насторожує та радість, з якою так звані міністри "республік" кричать про домовленість про прямі переговори з Києвом в рамках спеціальної ради. І те, що знову українське суспільство і ЗМІ дізнаються про домовленості в Мінську спочатку з російських пропагандистських ЗМІ, й тільки за кілька годин з’являється скупий реліз від України", – додала вона.

Як повідомляв Укрінформ, 11 березня в Офісі Президента поінформували, що в Мінську відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі за участю керівника ОП Єрмака та заступника керівника адміністрації президента РФ Козака.

За інформацією ОП, за результатами зустрічі сторони вирішили представити в ТКГ остаточно узгоджені списки осіб, що підлягають процедурі обміну. Також під час зустрічі обговорювали питання розведення сил і засобів, одночасного відкриття КПВВ у Золотому та Щасті.

Крім того, сторони вирішили підписати рішення Тристоронньої контактної групи щодо запровадження консультативної ради в складі політичної підгрупи ТКГ після консультацій з представниками ОБСЄ, Французької Республіки та Федеративної Республіки Німеччина щодо виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в нормандському форматі.