"Євросолідарність": Подача води в Крим — це подача води окупантам

Фракція "Європейська солідарність" висловлює рішучий протест через заяву новопризначеного Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо подачі води в окупований Крим.

Про це представники фракції заявили журналістам у кулуарах парламенту в п’ятницю, 6 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Фракція "Європейської солідарності" висловлює рішучий протест проти спроб влади Зеленського фактично визнати анексію Криму. Ми протестуємо проти спроб влади Зеленського фактично почати подавати воду в Крим. Подача води в Крим - це не спосіб порятунку українців, кримських татар, представників інших народів, які живуть на цій окупованій і анексованій території. Подача води в Крим - це подача води російським військовим, це подача води окупантам, це подача води тим, хто хоче знищити нас, українців, не лише в Криму, в й всюди у країні", - заявив член фракції "Євросолідарність" Микола Княжицький.

Він наголосив, що "Європейська солідарність" зробить усе, щоб не допустити зради українських інтересів.

Як повідомляв Укрінформ, новопризначений Прем'єр-міністр Денис Шмигаль напередодні в ефірі одного з телеканалів заявив, що воду в окупований Крим треба подавати, тому що там живуть українці, а Крим - це Україна. Пізніше на своїй сторінці у Facebook Шмигаль написав, що уряд України не може подавати воду в Крим до повернення його до складу України.

Водночас вранці 6 березня Шмигаль під час виступу у Верховній Раді висловив думку, що воду в окупований Крим в разі необхідності Україна може доставляти цистернами для господарських потреб українців. "Ми будемо постачати в разі необхідності або гуманітарної загрози українцям (в окупований Крим - ред.) воду для господарських потреб, для пиття - хоч цистернами, хоч каністрами, хоч бутлями. Ми маємо це забезпечити, це наш обов'язок перед українцями, тому це важливо", - сказав Шмигаль.

Також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми "Право на владу" заявив, що питання подачі води в окупований Крим має розглядатися як інструмент деокупації півострова.