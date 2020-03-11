Порошенко застерігає владу від намірів ревізувати мовний закон

Закон про мову, ухвалений Верховною Радою 8-го скликання, – виважений, збалансований і не потребує жодної ревізії.

Про це п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Нам не однаково. А вам? Ви самі казали "какая разница". То вчіть українську, шануйте її та поважайте. І не лізьте вашими турбоклешнями до закону про мову!" - зазначив політик.

На його переконання, ухвалений мовний закон - "виважений, збалансований, він захищає державну мову і залишає широкий простір свободи для громадян України, яким зручніше спілкуватися іншими мовами".

"Наша команда дуже делікатно врегулювала це питання. Нема жодних підстав і потреби, аби "Слуги народу" ревізували мовний закон", - зазначив Порошенко.

Як повідомляв Укрінформ, Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики на засіданні 2 березня 2020 року ухвалив рішення, згідно з яким не рекомендує парламенту вносити зміни до Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" допоки Конституційний суд не ухвалить відповідного рішення.

Під час засідання комітету розглядалося питання щодо висновку Європейської комісії за демократію через право (Венеційської комісії) щодо Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", ухваленого комісією на пленарному засіданні 6-7 грудня 2019 року.

6 грудня 2019 року було ухвалено доповідь Венеційської комісії щодо українського мовного закону. Там ідеться про те, що цей закон не забезпечує балансу щодо збереження мовних прав національних меншин.

Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року. За його ухвалення проголосували 278 народних депутатів.

У парламентській газеті "Голос України" текст закону опублікували 16 травня. Переважна більшість його норм набула чинності за два місяці після опублікування.

21 червня 2019 року депутати із фракції "Опозиційний блок" передали до Конституційного суду подання про визнання мовного закону таким, що суперечить Основному закону держави.