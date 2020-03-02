Комітет не рекомендує Раді змінювати "мовний" закон до рішення КСУ

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики не рекомендував парламенту вносити зміни до Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" допоки Конституційний Суд не ухвалить відповідного рішення.

Таке рішення комітет ухвалив на засіданні 2 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Під час засідання комітету розглядалося питання щодо висновку Європейської комісії за демократію через право (Венеційська комісія) щодо Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", прийнятий Венеційською комісією на 121 пленарному засіданні 6-7 грудня 2019 року.

Після обговорення більшість членів комітету вирішили залишити це питання на розсуд Конституційного Суду, який і повинен надати необхідний висновок щодо доцільності внесення змін до закону.

Як повідомляв Укрінформ, 6 грудня 2019 року було ухвалено доповідь Європейської комісії за демократію через право (Венеційської комісії) щодо мовного закону. Там йдеться про те, що Закон України про забезпечення функціонування української мови не забезпечує балансу щодо збереження мовних прав національних меншин.

Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" Верховна Рада ухвалила 25 квітня. За його ухвалення проголосували 278 народних депутатів.

Однак народні депутати від "Опозиційного блоку" зареєстрували у Верховній Раді проєкти постанови про скасування закону про мову. 14 травня парламент відхилив ці проєкти постанов, які блокували підписання закону, після чого Голова ВР Андрій Парубій відразу підписав "мовний закон".

Того ж дня закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" направили на підпис Президенту, який підписав його 15 травня.

У парламентській газеті "Голос України" текст закону опублікували 16 травня. Переважна більшість його норм набуває чинності за два місяці після опублікування.

21 червня депутати з фракції “Опозиційний блок” передали до Конституційного Суду подання про визнання "мовного закону" таким, що суперечить Основному закону держави.