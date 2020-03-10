"ЄС" вважає, що заборона виїжджати за кордон обмежує політичну діяльність Федини

У партії "Європейська солідарність" заявили, що визначений судом запобіжний захід для народного депутата від цієї політсили Софії Федини у вигляді заборони виїжджати за кордон без погодження слідчих обмежує її партійну, політичну і міжнародну діяльність.

Про це йдеться у заяві пресслужби партії, яка оприлюднена у Facebook.

"Обравши запобіжний захід Софії Федині у вигляді заборони виїжджати за кордон без погодження слідчих, влада намагається обмежити її партійну, політичну і міжнародну діяльність. Наголошуємо, що це не вперше влада перешкоджає міжнародній діяльності представників "Європейської Солідарності", у тому числі – діяльності п’ятого президента Петра Порошенка", - йдеться у заяві.

У партії також вважають, що "влада відволікає увагу суспільства від своїх провалів у внутрішній і зовнішній політиці, в кадровій, економічній та соціальній сферах, й приховує власну некомпетентність політичними переслідуваннями опозиції та захисників України".

У партії вважають, що кримінальне провадження щодо Федини – "наочна ілюстрація того, що зняття депутатської недоторканості в "турборежимі" потрібно було винятково для вибіркового правосуддя".

"Європейська солідарність" також закликає Президента Володимира Зеленського відмовитися від переслідування опозиції "за політично вмотивованими справами".

Читайте також: Суд обрав Федині запобіжний захід

Як повідомляв Укрінформ, 10 березня Печерський районний суд Києва обрав народному депутату Софії Федині запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

25 лютого Федині під час допиту у Державному бюро розслідувань було вручено клопотання щодо обрання їй міри запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.

12 лютого Федина отримала повідомлення про підозру в Державному бюро розслідувань.

ДБР викликало Федину на 6 лютого для вручення письмового повідомлення про підозру. Депутат тоді не з’явилася в Бюро.

Cлідчі центрального апарату ДБР наприкінці листопада 2019 року направили на погодження до ГПУ проєкт повідомлення про підозру "у погрозі вбивством щодо Президента України" народному депутату Федині та волонтерці Марусі Звіробій.

Вони є фігурантками справи, порушеної за фактом їхніх висловлювань на адресу Президента Зеленського 26 жовтня 2019 року.