Єрмак запевнив, що сторонами конфлікту в ТКГ залишаються Україна та Росія

Сторони конфлікту в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі не змінилися, ними є Україна та Росія.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні формат Тристоронньої контактної групи, де є дві сторони конфлікту - Україна, Росія й між ними ОБСЄ, не змінився", - зазначив Єрмак.

Разом з тим він підкреслив, що протокол, підписаний 11 березня у Мінську, у якому йдеться про ідею створення консультативної ради за участі представників ОРДЛО, наразі є декларацією і не має юридичної сили.

За його словами, ще має бути підписаний "відповідний документ" про вказану раду.

Як повідомляв Укрінформ, на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі у Мінську 11 березня, на якому були присутні керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак, було досягнуто домовленості щодо запровадження Консультативної ради в складі політичної підгрупи ТКГ після консультацій з представниками ОБСЄ, Французької Республіки та ФРН щодо виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в нормандському форматі.

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За словами Єрмака, на засіданні ТКГ не було зроблено жодних кроків, які сьогодні створювали б правове поле для визнання представників ОРДЛО.

13 березня представники політичної партії "Слуга народу" заявили про неприпустимість участі представників ОРДЛО у переговорах України з РФ у рамках Тристоронньої контактної групи.