Громадські організації закликають владу не йти на прямі переговори з найманцями РФ

Рух ЧЕСНО, Центр протидії корупції, Transparency International Україна, ГО "Антикорупційний штаб" виступили із заявою щодо неприпустимості прямих переговорів України з бойовиками на Донбасі.

Текст заяви оприлюднено на сайті Transparency International Україна.

"Будь-які спроби легітимізувати керованих Росією бойовиків як сторону у переговорному процесі ведуть до фактичного визнання цієї тези та зняття відповідальності із держави-агресора", - йдеться у заяві.

Автори застерігають, що Україна може повторити шлях Молдови, яка вже зробила подібні кроки і допустила легалізацію окупаційної влади Придніпров’я у своїй правовій площині. Питання територіальної цілісності й відновлення суверенітету Молдови досі не вирішене.

"Ми закликаємо владу і президента Володимира Зеленського припинити контакти з російськими найманцями і маріонетками на Донбасі і вести переговори з РФ як із державою-агресором за посередництва міжнародних партнерів України", - наголошується в заяві.

Як повідомляв Укрінформ, на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі у Мінську 11 березня, на якому були присутні керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації Дмитро Козак, було досягнуто домовленості щодо запровадження Консультативної ради в складі політичної підгрупи ТКГ після консультацій з представниками ОБСЄ, Французької Республіки та Федеративної Республіки Німеччина щодо виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в нормандському форматі.

Водночас, на брифінгу в п'ятницю, 13 березня, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що представники ОРДЛО підписали протокол засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську 11 березня, в якому йдеться про створення Консультативної ради, як спостерігачі.