Представники "Голосу" провели акцію протесту під ОП проти "мінської зради"

Близько 200 представників парламентської партії "Голос" провели акцію протесту під Офісом Президента проти "мінської зради".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Учасники акції прийшли під стіни ОП з гаслами "Що підписали у Мінську", "Ні - переговорам з терористами", "Зрада - вірус".

Також мітингувальники запалили фаєри під час акції. Обстановка була спокійною. Учасники акції озвучили вимоги до Президента. Серед основних - "припинити будь-які переговори щодо політичного врегулювання конфлікту до досягнення повної та всеохопної зупинки бойових дій на лінії зіткнення".

Учасники акції також вимагали скликати позачергове засідання парламенту для того, аби дати оцінку ухваленим у Мінську домовленостям.

Учасники акції передали заяву до Офісу Президента.

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В акції взяли участь голова парламентської фракції "Голос" Сергій Рахманін та почесний лідер партії Святослав Вакарчук.

Президент має пояснити стратегію щодо окупованих територій - "Голос" // Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі у Мінську 11 березня, на якому були присутні керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак, було досягнуто домовленості щодо запровадження Консультативної ради в складі політичної підгрупи ТКГ після консультацій з представниками ОБСЄ, Французької Республіки та ФРН щодо виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в нормандському форматі.

За словами Єрмака, на засіданні ТКГ не було зроблено жодних кроків, які сьогодні створювали б правове поле для визнання представників ОРДЛО.

13 березня представники політичної партії "Слуга народу" заявили про неприпустимість участі представників ОРДЛО у переговорах України з РФ у рамках Тристоронньої контактної групи.