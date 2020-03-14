Єрмак: Україна не веде й не вестиме переговори з бойовиками ОРДЛО

Формат перемовин ТКГ у Мінську у складі представників України, Російської Федерації та Організації з безпеки та співробітництва в Європі залишається незмінним.

Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» на телеканалі «Україна», повідомляє сайт Президента.

«Формат Тристоронньої контактної групи, де є дві сторони конфлікту – Україна та Росія й між ними ОБСЄ, не змінився. Тобто, сьогодні в політичній підгрупі ми не змінили Мінський формат», – підкреслив Єрмак.

Він нагадав, що Мінський процес триває вже шість років, а Мінські домовленості є єдиним документом, який нині існує в мирному процесі і який був підписаний Україною та підтриманий міжнародними партнерами, зокрема через запровадження на його основі санкцій щодо агресора.

Водночас керівник Офісу Президента зауважив, що мінські документи, які були підписані попереднім українським Президентом Петром Порошенком, містять умову, що Україна повинна погодити низку положень конституційної реформи, зокрема в частині децентралізації, та питання, що стосуються місцевих виборів, з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей, і впродовж усіх років на зустрічах ТКГ були присутні представники цих районів.

«Протягом шести років єдиними представниками територій, які не є учасниками ТКГ, але є присутніми, були люди з так званих «ЛНР» і «ДНР», з якими ми як влада говорити не збиралися й не збираємося», – заявив Єрмак.

Щоб продовжити рухатися в Мінському процесі, але не вступати в прямі перемовини з представниками так званих «ЛНР» і «ДНР», розглядається можливість створення Консультативної ради за участі внутрішньо переміщених осіб, які могли б доносити свою позицію і в рамках Тристоронньої контактної групи, і в Нормандському форматі, зауважив Єрмак. Планується, що це мають бути виключно знані та авторитетні на Донбасі люди з проукраїнською позицією.

Як повідомляв Укрінформ, на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі у Мінську 11 березня, на якому були присутні керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак, було досягнуто домовленості щодо запровадження Консультативної ради в складі політичної підгрупи ТКГ після консультацій з представниками ОБСЄ, Французької Республіки та ФРН щодо виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в нормандському форматі.