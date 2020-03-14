Єрмак запевнив депутатів, що у Мінську "червоні лінії" не переходитимуть

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак запевнив нардепів з фракції "Слуга народу", що в мінському процесі Україна не перейде "червоні лінії".

Про це він сказав під час зустрічі із депутатами фракції "Слуги народу", написала у Facebook заступниця глави фракції Євгенія Кравчук.

За її словами, на зустрічі обговорили всі розбіжності. Депутати висловили побоювання суспільства щодо майбутніх перемовин та участі у них бойовиків. Керівник Офісу Президента запевнив, що у мінському процесі українська сторона не перейде "червоні лінії".

"Стороною переговорів була і залишається Російська Федерація. З ватажками бойовиків переговори ніхто не веде і вести не збирається", – написала Кравчук.

Заступниця глави фракції зазначила, що питання й надалі обговорюватимуть як у "Слузі народу", так з депутатами інших фракцій та парламентських груп.

"Потрібен уважний і дуже обережний аналіз будь-яких проєктів, які можуть піти далі в переговорних форматах", – пояснила Кравчук.

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Як повідомляв Укрінформ, на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі у Мінську 11 березня, на якому були присутні керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак, було досягнуто домовленості щодо запровадження Консультативної ради в складі політичної підгрупи ТКГ після консультацій з представниками ОБСЄ, Французької Республіки та ФРН щодо виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в нормандському форматі.