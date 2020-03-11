В Молдові пройшли заходи до дня народження Тараса Шевченка

Українці в Молдові до дня народження Тараса Шевченка провели низку урочистих та святкових заходів.

Серед них – творчий вечір, свято в Українській недільній школі ім.Паісія Величковського (м.Кишинів), конкурс малюнків, урочистий мітинг біля пам’ятника Кобзарю, повідомляється на сторінці Посольства України в Молдові у Facebook.

«9 березня, в день відзначення 206-ї річниці від дня народження Великого Кобзаря, в Кишиневі відбувся урочистий мітинг та покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку», - йдеться у дописі.

Як зазначається, перед присутніми виступили Посол України в Молдові Марко Шевченко, директор гімназії ім. Т.Шевченка Станіслав Брижатюк, голова Координаційної ради українців Молдови Віталій Мруг, учні гімназії ім. Т.Шевченка та хор під керівництвом Ірини Деркач.

Дипломати Посольства України в Республіці Молдова, Консульства України у м.Бельці разом з представниками української громади, учнями, студентами та викладачами навчальних закладів з вивченням української мови вшанували пам’ять Великого Кобзаря покладанням квітів до його пам’ятників також у Бельцях та Тирасполі.

У суботу, 7 березня, в Українській недільній школі ім.Паісія Величковського (м.Кишинів) відбулося свято, присвячене Тарасу Шевченку.

Під час заходу учні продекламували твори Великого Кобзаря, зазначається у дописі.

Було також оголошено результати конкурсу дитячого малюнку на тему творчості Т.Шевченка, який організувало Посольство України в Молдові за ініціативою МЗС України та у співпраці з громадськими організаціями українців Молдови.

Як зауважується у соцмережі, у творчому змаганні взяли участь учні української недільної школи ім. Паісія Величковського (м.Кишинів) та кишинівського ліцею ім.М.Коцюбинського. Переможцям вручили дипломи та подарунки. Від Посольства недільна школа отримала в дарунок дитячі вишиванки.

Почесною гостею свята стала дружина новоприбулого Посла України в Молдові Олеся Шевченко, яка вперше відвідала недільну школу.

А у четвер, 5 березня, в Культурно-інформаційному центрі відбувся творчий вечір, присвячений вшануванню пам'яті Великого Кобзаря Тараса Шевченка. Як повідомляється у дописі, захід організувало товариство «Просвіта» ім.Т.Шевченка в Молдові.

Вокальні ансамблі, які виступили в рамках концертної програми, виконали твори Кобзаря та українські народні пісні.

У заході взяли участь керівники та члени українських організацій Молдови, представники Посольства України та Агентства міжетнічних відносин.

Фото, відео: Ambasada Ucrainei în Republica Moldova/Посольство України в Молдові в Facebook