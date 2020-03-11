В Молдові пройшли заходи до дня народження Тараса Шевченка
Серед них – творчий вечір, свято в Українській недільній школі ім.Паісія Величковського (м.Кишинів), конкурс малюнків, урочистий мітинг біля пам’ятника Кобзарю, повідомляється на сторінці Посольства України в Молдові у Facebook.
«9 березня, в день відзначення 206-ї річниці від дня народження Великого Кобзаря, в Кишиневі відбувся урочистий мітинг та покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку», - йдеться у дописі.
Як зазначається, перед присутніми виступили Посол України в Молдові Марко Шевченко, директор гімназії ім. Т.Шевченка Станіслав Брижатюк, голова Координаційної ради українців Молдови Віталій Мруг, учні гімназії ім. Т.Шевченка та хор під керівництвом Ірини Деркач.
Дипломати Посольства України в Республіці Молдова, Консульства України у м.Бельці разом з представниками української громади, учнями, студентами та викладачами навчальних закладів з вивченням української мови вшанували пам’ять Великого Кобзаря покладанням квітів до його пам’ятників також у Бельцях та Тирасполі.
Під час заходу учні продекламували твори Великого Кобзаря, зазначається у дописі.
Було також оголошено результати конкурсу дитячого малюнку на тему творчості Т.Шевченка, який організувало Посольство України в Молдові за ініціативою МЗС України та у співпраці з громадськими організаціями українців Молдови.
Почесною гостею свята стала дружина новоприбулого Посла України в Молдові Олеся Шевченко, яка вперше відвідала недільну школу.
А у четвер, 5 березня, в Культурно-інформаційному центрі відбувся творчий вечір, присвячений вшануванню пам'яті Великого Кобзаря Тараса Шевченка. Як повідомляється у дописі, захід організувало товариство «Просвіта» ім.Т.Шевченка в Молдові.
Вокальні ансамблі, які виступили в рамках концертної програми, виконали твори Кобзаря та українські народні пісні.
У заході взяли участь керівники та члени українських організацій Молдови, представники Посольства України та Агентства міжетнічних відносин.
Фото, відео: Ambasada Ucrainei în Republica Moldova/Посольство України в Молдові в Facebook