В «Українському парку» в Бейруті з’явився «Заповіт» Шевченка арабською мовою

В «Укаїнському парку» в Бейруті встановили кам’яну брилу із віршем Тараса Шевченка «Заповіт» арабською мовою.

Брила є першим елементом майбутньої скульптурної композиції, присвяченої Великому Кобзарю, повідомляє Посольство України в Лівані на своєму офіційному вебсайті.

«9 березня у Лівані в «Українському парку» поруч з будинком Посольства України пройшли заходи з відзначення 206-ої річниці з Дня народження Тараса Шевченка. Головною подією стало урочисте відкриття Послом України І.Осташем та мером Баабди А.Хелу першого елементу скульптурної композиції, присвяченої Кобзареві – кам'яної брили з «Заповітом» арабською мовою у перекладі ліванського письменника Михаїла Нуайме», - зазначили у диппредставництві.

Як повідомляється, у програмі святкування були також декламація дітьми українсько-ліванської громади «Заповіту» кількома мовами світу та конкурс дитячих малюнків, присвячених творчості Тараса Шевченка.

Заходи пройшли за підтримки Посольства України в Лівані, Громади Українців Лівану та мерії міста Баабда.

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Як повідомив Посол України в Лівані Ігор Осташ у Facebook, наступним кроком у створенні композиції має стати встановлення 2-метрового бронзового монумента Кобзаря.

Фото: lebanon.mfa.gov.ua, Ihor Ostash у Facebook