Шевченківські дні відбулися в Посольстві України в Катарі
Про це повідомляє українське диппредставництво на своєму офіційному вебсайті.
«У рамках відзначення Шевченківських днів у Посольстві України в Катарі було проведено тематичне заняття для українських діток щодо творчості великого Кобзаря Тараса Шевченка та його видатної ролі у розвитку української мови, літератури, культури та національної свідомості українського народу», - зазначили в диппредставництві.
Під час заняття діти мали змогу познайомитися з окремими творами Тараса Шевченка, виконати творчі завдання та продекламувати уривки з відомих віршів видатного українського митця.
Урок був проведений нашою шановною вчителькою Тетяною Нассар.
Зі вступним словом перед українськими дітьми виступив Посол України в Державі Катар Андрій Кузьменко.
Крім того, у рамках реалізації комунікаційного проєкту «Творчість Тараса Шевченка у дитячих малюнках» у Посольстві було розміщено відповідну невеличку художню експозицію.
Фото: Посольство України в Катарі/Embassy of Ukraine in Qatar у Facebook