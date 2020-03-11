Шевченківські дні відбулися в Посольстві України в Катарі

В Посольстві України в Катарі у рамках проведення Шевченківських днів відбулося тематичне заняття для юних українців про роль творчої спадщини Великого Кобзаря.

Про це повідомляє українське диппредставництво на своєму офіційному вебсайті.

«У рамках відзначення Шевченківських днів у Посольстві України в Катарі було проведено тематичне заняття для українських діток щодо творчості великого Кобзаря Тараса Шевченка та його видатної ролі у розвитку української мови, літератури, культури та національної свідомості українського народу», - зазначили в диппредставництві.

Під час заняття діти мали змогу познайомитися з окремими творами Тараса Шевченка, виконати творчі завдання та продекламувати уривки з відомих віршів видатного українського митця.

Урок був проведений нашою шановною вчителькою Тетяною Нассар.

Зі вступним словом перед українськими дітьми виступив Посол України в Державі Катар Андрій Кузьменко.

Читайте також: У Вільнюсі відбулися урочисті заходи до дня народження Тараса Шевченка

Крім того, у рамках реалізації комунікаційного проєкту «Творчість Тараса Шевченка у дитячих малюнках» у Посольстві було розміщено відповідну невеличку художню експозицію.

Фото: Посольство України в Катарі/Embassy of Ukraine in Qatar у Facebook