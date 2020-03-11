У Вільнюсі відбулися урочисті заходи до дня народження Тараса Шевченка

Урочисті заходи до 206-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка пройшли у Вільнюсі.

Про це повідомляє Посольство України в Литві на своєму офіційному вебсайті.

Як зазначається, у заходах взяли участь Посол України у Литовській Республіці Володимир Яценківський, співробітники Посольства України в ЛР, спільно з представниками Громади українців м.Вільнюса, Української греко-католицької церкви Пресвятої Трійці м.Вільнюса, українського студентства, литовської громадськості.

На запрошення Посольства України в ЛР до заходів долучилися також учні українського класу, які за підтримки уряду Литовської Республіки прибули у листопаді 2019 року до Литви з підконтрольної уряду України території у Донецькій та Луганській областях, а також м. Дніпра, на навчання протягом повного учбового року у міжнародній школі «Вільнюський литовський дім».

Заходи розпочалися зі служби Божої у Церкві Пресвятої Трійці. Після служби усі присутні взяли участь в урочистій церемонії покладання квітів до пам’ятника Великому Кобзарю, розташованому в Українському сквері в історичному центрі м.Вільнюса.

До присутніх з вітальним словом звернулися Посол України в ЛР Володимир Яценківський, Голова Громади українців м.Вільнюса Наталія Шертвітєнє, настоятель Церкви Пресвятої Трійці отець Вінкентій Пелих.

За традицією, біля пам’ятника Т.Шевченку присутні виконали пісню українського композитора Данила Крижанівського на вірші Тараса Шевченка «Реве та стогне Дніпр широкий».

Того ж дня з нагоди Шевченківських днів у Будинку національних меншин м.Вільнюса за сприяння Посольства України в ЛР було організовано концерт заслуженого артиста України Олександра Долі, під час якого пролунали відомі українські пісні.

Діти членів української громади м.Вільнюса, представники українського студентства м.Вільнюса продекламували вірші Шевченка та виконали українські народні пісні.

Фото: Ukrainos Ambasada Lietuvoje / Посольство України в Литві у Facebook