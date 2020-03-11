Пам'ять Кобзаря вшанували у Варшаві

Біля пам’ятника Тарасу Шевченку в столиці Польщі представники української громади, учні суботніх шкіл та українські дипломати відзначили 206-ту річницю від дня народження Великого Кобзаря.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Ми знаємо вірші Шевченка, часом його цитуємо, один з його висловів - “борітеся - поборете!” - для нас є символом боротьби. Адже в цій боротьбі можна вибороти краще майбутнє. Також вислів “подай же руку козакові!” дуже актуальний для українсько-польських відносин - і він справдився з боку Польщі під час Революції Гідності та в ході російської агресії”, - наголосив у виступі на церемонії посол України в Польщі Андрій Дещиця.

У Варшаві вшанували пам'ять Кобзаря / Фото: Юрій Банахевич, Укрінформ

Він зазначив, що пам’ятник Шевченку у Варшаві встановлено на згадку не тільки про творчість і боротьбу Кобзаря, а й про те, що поет “надихає до творчості та чогось нового”.

Представник української громади Варшави Юрій Рейт висловив переконання, що до Шевченка кожний іде своєю дорогою, але любов до нього передається з покоління в покоління.

“Тарас Шевченко може бути таким мостиком, завдяки якому ми з Варшави можемо розмовляти з Україною”,- наголосив він.

Як відомо, 9 березня виповнилося 206 років від дня народження Тараса Шевченка.