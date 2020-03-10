У Ризі вшанували пам'ять Тараса Шевченка
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Присутні поклали квіти до пам'ятника Великому Кобзареві. Посол України в Латвії Олександр Міщенко нагадав про актуальність творчості Шевченка в сьогоденні - передусім у справі захисту України. Він наголосив, що для цього потрібне єднання українців як у самій Україні, так і у світі. Тож як ніколи актуальним є заклик поета: "Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю!".
Вокальний ансамбль Ризької Української середньої школи виконав народні пісні. Учасники заходу поділилися своїми улюбленими віршами Шевченка.У Ризі відзначили день народження Шевченка / Фото: Олег Кудрін, Укрінформ
На завершення церемонії художній керівник Ризького Українського народного театру Марія Семенова розповіла історію першого видання "Кобзаря".
9 березня виповнилося 206 років від дня народження поета, художника, мислителя Тараса Шевченка.