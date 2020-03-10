У Ризі вшанували пам'ять Тараса Шевченка

З нагоди 206-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка активісти української громади Латвії, учні Ризької Української середньої школи та дипломати провели урочистий захід біля пам’ятника поетові в центрі Риги.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Присутні поклали квіти до пам'ятника Великому Кобзареві. Посол України в Латвії Олександр Міщенко нагадав про актуальність творчості Шевченка в сьогоденні - передусім у справі захисту України. Він наголосив, що для цього потрібне єднання українців як у самій Україні, так і у світі. Тож як ніколи актуальним є заклик поета: "Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю!".

Вокальний ансамбль Ризької Української середньої школи виконав народні пісні. Учасники заходу поділилися своїми улюбленими віршами Шевченка.

У Ризі відзначили день народження Шевченка / Фото: Олег Кудрін, Укрінформ

На завершення церемонії художній керівник Ризького Українського народного театру Марія Семенова розповіла історію першого видання "Кобзаря".

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9 березня виповнилося 206 років від дня народження поета, художника, мислителя Тараса Шевченка.