У Харкові річницю з дня народження Кобзаря відзначили читанням його віршів

Конкурсом читання віршів Тараса Шевченка відзначила громадськість Харкова 206-ту річницю з дня народження Великого Кобзаря.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На святі біля пам'ятника Шевченка в центрі міста зібралися представники як владних структур Харкова й області, так і громадських організацій, ветерани АТО/ООС, духовенство, правоохоронці, студенти, школярі.

Концерт та конкурс на виконання віршів Тараса Шевченка в Харкові/ Фото: В'ячеслав Мадієвський

Харків'яни поклали квіти до пам'ятника Великому Кобзареві, а також мали змогу переглянути на екрані, встановленому біля пам’ятника, документальний фільм про Тараса Шевченка з серії "Великі українці". Свою виконавчу майстерність продемонстрували професійні артисти та самодіяльні колективи.

У конкурсі художнього читання взяли участь усі охочі - від ветеранів АТО/ООС до школярів. Переможців глядацьких симпатій відзначено подарунками: книжками віршів Шевченка.