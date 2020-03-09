Президент ушанував пам’ять Тараса Шевченка
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Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою вшанували пам’ять великого українського поета Тараса Шевченка з нагоди 206-ї річниці з дня його народження.
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
"Володимир та Олена Зеленські поклали квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку в Києві", - йдеться у повідомленні.
Сьогодні, 9 березня, виповнюється 206 років з дня народження українського поета, художника, мислителя Тараса Шевченка.