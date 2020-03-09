Президент ушанував пам’ять Тараса Шевченка

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою вшанували пам’ять великого українського поета Тараса Шевченка з нагоди 206-ї річниці з дня його народження.

Про це повідомляє пресслужба глави держави. "Володимир та Олена Зеленські поклали квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку в Києві", - йдеться у повідомленні. Сьогодні, 9 березня, виповнюється 206 років з дня народження українського поета, художника, мислителя Тараса Шевченка.