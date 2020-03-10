Винні у збитті літака рейсу MH17 мають бути притягнуті до відповідальності – СКУ

Світовий конґрес українців (СКУ) виступає за притягнення до відповідальності винних у збитті літака рейсу МН17 та їх керівників.

Про це повідомляється на сторінці СКУ в Facebook з нагоди початку 9 березня в Нідерландах судового процесу щодо катастрофи літака рейсу МН17.

«У Нідерландах розпочалося слухання у справі рейсу МН17, до якого прикута увага світу. Майже 6 років минуло з часу трагедії, в якій загинуло 298 осіб. Незважаючи на переконливі докази, Російська Федерація й досі продовжує заперечувати свою причетність до цього страшного злочину, всіляко намагаючись дискредитувати розслідування та перешкодити встановленню справедливості. Ще у 2015 році Росія перешкодила створенню міжнародного трибуналу для покарання винних, наклавши вето на Резолюцію Ради безпеки ООН. Світовий конґрес українців і cвітова українська спільнота в пам’яті й солідарності стоять поруч із сім'ями та друзями жертв катастрофи МН17. Вбивці MH17 та їхні керівники повинні бути притягнуті до відповідальності», - йдеться у дописі.

В СКУ зауважили, що «298 пустих крісел під Посольством Росії в Гаазі, які напередодні слухання встановили родичі загиблих у трагедії, знов і знов нагадують світу: поки агресор не понесе відповідальності, ніхто не може бути в безпеці».

Як повідомляв Укрінформ, 9 березня в Нідерландах розпочався суд щодо катастрофи літака Boeing 777 рейсу МН17. Судове засідання в Нідерландах відбувається на підставі доказів, зібраних Спільною слідчою групою (JIT) за участю правоохоронних органів Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України.

10 березня в судовому комплексі «Схіпхол», де слухають справу щодо збитого літака рейсу МН17, розпочалося друге засідання.

Напередодні судового процесу родичі загиблих влаштували 8 березня мовчазний протест у Гаазі - навпроти посольства Росії в Гаазі вони поставили 298 білих стільців, які символізують жертв трагедії.

Пасажирський Boeing-777 Малайзійських авіаліній, що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири й 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Спільна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий ракетою, випущеною з зенітно-ракетного комплексу «Бук», який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування «Бука». Троє з них – росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генерального штабу ЗС РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергій Дубинський і підполковник спецпризначенців ГРУ Олег Пулатов. Четвертий – українець Леонід Харченко, який воював на боці «ДНР».

Один з підозрюваних - підполковник спецпризначенців ГРУ РФ Олег Пулатов виявив бажання брати участь у судовому процесі у справі МН17. Його інтереси представлятимуть адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк з нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.