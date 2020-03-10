В Узбекистані відзначили 206-річчя від дня народження Шевченка
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Укрінформ
Річницю від дня народження видатного українського поета, художника, мислителя Тараса Шевченка відзначили в Узбекистані.
Про це повідомляє Посольство України в Республіці Узбекистан в Facebook.
«Колектив Посольства України, представники української та кримськотатарської діаспор Узбекистану, а також учні української недільної школи відзначили 206-ту річницю з дня народження Тараса Шевченка», - йдеться у дописі.
У рамках святкування в понеділок, 9 березня, відбулося покладання квітів до пам'ятника видатного поета.