В Узбекистані відзначили 206-річчя від дня народження Шевченка

Річницю від дня народження видатного українського поета, художника, мислителя Тараса Шевченка відзначили в Узбекистані.

Про це повідомляє Посольство України в Республіці Узбекистан в Facebook.

«Колектив Посольства України, представники української та кримськотатарської діаспор Узбекистану, а також учні української недільної школи відзначили 206-ту річницю з дня народження Тараса Шевченка», - йдеться у дописі.

У рамках святкування в понеділок, 9 березня, відбулося покладання квітів до пам'ятника видатного поета.