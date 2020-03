В Узбекистані відзначили 206-річчя від дня народження Шевченка

Про це повідомляє Посольство України в Республіці Узбекистан в Facebook.

«Колектив Посольства України, представники української та кримськотатарської діаспор Узбекистану, а також учні української недільної школи відзначили 206-ту річницю з дня народження Тараса Шевченка», - йдеться у дописі.

У рамках святкування в понеділок, 9 березня, відбулося покладання квітів до пам'ятника видатного поета.

У диппредставництві також нагадали про значення творчої спадщини Великого Кобзаря. «Важко переоцінити роль Шевченкової спадщини в розвиток не тільки естетичної, а й соціальної і національної свідомості українського народу. Творчість Шевченка стала новим етапом у розвитку естетичного мислення українського народу. Вона визначила на десятиліття вперед подальший поступ української літератури (не тільки поезії, а й прози і драматургії) та прискорила український літературний процес», - зазначається у дописі.

Фото: Embassy of Ukraine in the Republic of Uzbekistan у Facebook