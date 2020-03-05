Валерій Ананьєв презентував у Відні свій бестселер «Сліди на дорозі»

Колишній десантник, ветеран російсько-української війни на Донбасі, письменник і мандрівник Валерій Ананьєв презентував у Відні свою книгу «Сліди на дорозі», яка вже стала бестселером в Україні.

Презентація відбулася за участю української громади Відня у «світлиці» української греко-католицької церкви Св. Вмч. Варвари у вівторок ввечері, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Ананьєв запропонував провести зустріч у форматі розмови і відповідей на питання, які можуть стосуватися будь-чого, не лише книги чи війни.

Одним з перших запитань було про ставлення до Бога. «Не відношу себе до жодної релігійної конфесії, бо не подобається, коли є правила та обмеження і хтось мене вчить мудрості. Мені подобається самому розмірковувати над якимись тезами і самому для себе щось відкривати і на цьому будувати собі якісь ідеї. Переконаний, що чужий досвід без власного не буде корисний», - розповів письменник.

Він розповів, що «Бога собі вигадав свого». «Йому від мене не потрібно, щоб я бився головою об дерев’яну підлогу, щоб я в його ім’я вбивав невірних тощо. Моєму Богу потрібен виключно мій розвиток», - зазначив учасник російсько-української війни на сході України.

Ананьєв також зауважив, що на війні «картина світу руйнується як картковий будинок», і людина іноді не знає, як реагувати на якісь речі. «До цього ти знав, як реагувати на питання стосовно Бога, сім’ї, друзів, суспільства. Розумів, як ставитися до тих чи інших речей. Але тепер ти розумієш, що все – інакше. І найголовніше, що ти не знаєш, яким це інакше є насправді», - зазначив колишній десантник, який з перших днів перебував на фронті аж до звільнення з лав ЗСУ у 2016 році.

Під час зустрічі Ананьєв також розповідав багато сімейних та особистих речей, говорив про службу у Збройних Силах та її проблемні моменти, про певні труднощі адаптації воїнів до цивільного життя, ділився історіями з війни, розмірковував про світоглядні теми, існування хибних стереотипів в соціумі тощо.

Валерію Ананьєву переосмислити все, що відбулося з ним, та впорядкувати свої думки і досвід дозволила подорож, коли після звільнення із ЗСУ під час пішого шляху завдовжки 1800 км з Парижа до Португалії йому вдалося побути самому три місяці «поза контекстом».

«Я усвідомив: моя проблема була в тому, що я не розумів того, що ніхто нікому нічого у цьому світі не винен. Якщо хтось робить щось добровільно, не силою його примусили, – значить він це робить тому, що сам прийняв це рішення. І ця проблема стосується не лише фронту, а й присутня, в сім’ях, наприклад, коли люди перекладають відповідальність за своє рішення на інших», - зауважив письменник.

За словами Ананьєва, книга «Сліди на дорозі» й стала своєрідним результатом візуалізації впорядкованих думок в його голові, які, можливо, будуть важливі й іншим. «Мені треба було структурувати свій досвід та думки, розібратися в них. Під час подорожі я цим займався. І коли повернувся додому, мені це треба було якось візуалізувати – і книга стала для мене таким інструментом», - розповів письменник. Він зазначив, що в окремих частинах книги описував саме ці структурні речі – висновки, до яких він дійшов. «Аналіз ситуації, який для мене був дуже важливий. І я це писав, сподіваючись, що для когось це також буде важливим», - зазначив автор. Як додав письменник, йому приємно, що книгу читають і вона вже стала бестселером в Україні: зараз продано щонайменше 26 тис. примірників, загалом випущено 6 тиражів по 5 тис. примірників.

Після зустрічі, яка тривала дві з половиною години, усі бажаючі також змогли придбати примірники книги з авторським підписом.

Заплановано, що презентаційний тур книги «Сліди на дорозі» продовжиться далі в Німеччині: 5 березня - у Штутгарті, 7 березня – в Гамбургу, 8 березня – в Берліні. Раніше, 1 березня, з книгою та її автором вже познайомилися українці Мюнхена.

Наразі Валерій Ананьєв пише нову книгу, ідея якої з’явилася під час його другої великої подорожі з Норвегії до Північного Льодовитого океану. За словами автора, цей твір - не про війну на Донбасі, однак «важкий емоційно» для нього особисто.

«Книгу «Сліди на дорозі» я почав писати влітку 2015 року, написав початок і відразу кінець. Тобто вся історія вже була у мене голові, бо це – реальна історія, залишилося лише її наповнити, і це тривало 3 роки. З цією книгою так само – вже є історія, вже знаю, чим її закінчу. Але мені нецікаво просто писати впусту, продавати емоції. Дуже важливо описати правильно ідею, яку я хочу відкрити для людей наступною книгою», - зазначив Ананьєв.

Фото: Василь Короткий, Укрінформ

Відео: Ukrinform TV