Валерій Ананьєв презентував у Відні свій бестселер «Сліди на дорозі»
Презентація відбулася за участю української громади Відня у «світлиці» української греко-католицької церкви Св. Вмч. Варвари у вівторок ввечері, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
Одним з перших запитань було про ставлення до Бога. «Не відношу себе до жодної релігійної конфесії, бо не подобається, коли є правила та обмеження і хтось мене вчить мудрості. Мені подобається самому розмірковувати над якимись тезами і самому для себе щось відкривати і на цьому будувати собі якісь ідеї. Переконаний, що чужий досвід без власного не буде корисний», - розповів письменник.
Він розповів, що «Бога собі вигадав свого». «Йому від мене не потрібно, щоб я бився головою об дерев’яну підлогу, щоб я в його ім’я вбивав невірних тощо. Моєму Богу потрібен виключно мій розвиток», - зазначив учасник російсько-української війни на сході України.
Під час зустрічі Ананьєв також розповідав багато сімейних та особистих речей, говорив про службу у Збройних Силах та її проблемні моменти, про певні труднощі адаптації воїнів до цивільного життя, ділився історіями з війни, розмірковував про світоглядні теми, існування хибних стереотипів в соціумі тощо.
Валерію Ананьєву переосмислити все, що відбулося з ним, та впорядкувати свої думки і досвід дозволила подорож, коли після звільнення із ЗСУ під час пішого шляху завдовжки 1800 км з Парижа до Португалії йому вдалося побути самому три місяці «поза контекстом».
«Я усвідомив: моя проблема була в тому, що я не розумів того, що ніхто нікому нічого у цьому світі не винен. Якщо хтось робить щось добровільно, не силою його примусили, – значить він це робить тому, що сам прийняв це рішення. І ця проблема стосується не лише фронту, а й присутня, в сім’ях, наприклад, коли люди перекладають відповідальність за своє рішення на інших», - зауважив письменник.
Після зустрічі, яка тривала дві з половиною години, усі бажаючі також змогли придбати примірники книги з авторським підписом.
Заплановано, що презентаційний тур книги «Сліди на дорозі» продовжиться далі в Німеччині: 5 березня - у Штутгарті, 7 березня – в Гамбургу, 8 березня – в Берліні. Раніше, 1 березня, з книгою та її автором вже познайомилися українці Мюнхена.
Наразі Валерій Ананьєв пише нову книгу, ідея якої з’явилася під час його другої великої подорожі з Норвегії до Північного Льодовитого океану. За словами автора, цей твір - не про війну на Донбасі, однак «важкий емоційно» для нього особисто.
«Книгу «Сліди на дорозі» я почав писати влітку 2015 року, написав початок і відразу кінець. Тобто вся історія вже була у мене голові, бо це – реальна історія, залишилося лише її наповнити, і це тривало 3 роки. З цією книгою так само – вже є історія, вже знаю, чим її закінчу. Але мені нецікаво просто писати впусту, продавати емоції. Дуже важливо описати правильно ідею, яку я хочу відкрити для людей наступною книгою», - зазначив Ананьєв.
Фото: Василь Короткий, Укрінформ
Відео: Ukrinform TV