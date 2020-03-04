В Українській школі в Барселоні презентують соціальний проєкт «Нить продовження життя»

Соціальний проєкт «Нить продовження життя», заснований дружиною загиблого учасника АТО, волонтеркою Іриною Смирновою, презентують 7 березня в Українській школі «Мрія» в Барселоні.

Про це повідомив український громадський діяч, волонтер, очільник волонтерського руху «Меценати для солдата» Руслан Теліпський у Facebook.

«Шановні друзі, волонтерський рух «Мeцeнaти для сoлдaтa» та Асоціація «Берегиня» запрошують до Української школи «Мрія» в Барселоні на презентацію соціального проекту «Нить продовження життя». Захід відбудеться за підтримки Генерального консульства України в Барселоні та пройде 7 березня в столиці Каталонії о 15:00 у приміщенні згаданої вище суботньої школи (carrer Pont de Traball Digne, 15, Barcelona)», - йдеться у дописі.

Зазначається, що на зустрічі з дружиною загиблого учасника АТО, волонтеркою Іриною Смирновою можна буде дізнатися про життєву долю мужньої жінки, а також ознайомитись з її соціальним проектом «Нить продовження життя», побачивши на власні очі вишиті вироби дружин і матерів загиблих героїв. «Ці жінки розшивають свій світ кольоровими нитками і затягують ними рани у серці, які ще й досі кровоточать», - йдеться в соцмережі.

Як повідомляється, Ірина – вірна супутниця старшого прапорщика Смірнова Сергія Геннадійовича, бійця 51-шої окремої механізованої бригади, який зник безвісти під час виходу з Іловайського котла поблизу с. Новокатеринівка Старобешівського району Донецької області. Лише через дев’ять місяців чекання, надій та сподівань, що він живий, через сотні кілометрів пошуків, дружина змогла повернути рештки тіла Героя до рідного міста для гідного поховання.

Попри велику депресію і невідання за долю чоловіка упродовж тих 9-ти місяців, вона знайшла у собі сили знову взяти до рук голку і в процесі арт-терапії почала відновлювати свої сили для існування, продовжуючи пошук і самостійно виховуючи двох доньок.

Своїми вишитими роботами і бажанням робити світ красивішим Ірина окриляла і надихала на позитивні зміни у долях таких самих дружин і матерів, котрі теж втратили на цій війні своїх найрідніших. А 2 роки тому Ірина Смирнова об’єднала у благодійному проекті «Нить продовження життя» десяток цих знедолених жінок, котрі теж знайшли душевну втіху та розраду у вишиванні бісером, нитками та стрічками.

Фото: сторінки НИТЬ продовження ЖИТТЯ, Ruslan Telipskyi в Facebook