Директор Представництва СКУ в Україні розповів про нові стратегії єднання світового українства

Директор Представництва Світового конґресу українців (СКУ) розповів про нові стратегії єднання світового українства в рамках участі у Соборі Львівської Архієпархії УГКЦ.

Про це йдеться на сторінці СКУ в Facebook.

«Світовий конґрес українців продовжує активну співпрацю з ключовими партнерами задля розбудови українських громад у світі. 29 лютого Директор Представництва СКУ в Україні Сергій Касянчук взяв участь у Соборі Львівської Архієпархії з еміграції, поселень та глобальної єдності УГКЦ, виступивши з доповіддю про нові стратегії єднання світового українства», - йдеться удописі.

Як зазначається, питання національної самоідентифікації українського народу в умовах глобальних викликів стали однією з тем цієї важливої дискусії.

Читайте також: Світовий конґрес українців привітав Варфоломія з ювілеєм

Нагадується, що СКУ тісно співпрацює з Українською греко-католицькою церквою (УГКЦ) і є одним з ключових партнерів у підготовці до проведення Патріаршого Собору УГКЦ 26-29 серпня цього року у Львові.

Фото: Львівська Архиєпархія УГКЦ, Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців у Facebook