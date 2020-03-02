Світовий конґрес українців привітав Варфоломія з ювілеєм

У Світовому конґресі українців (СКУ) привітали Вселенського Патріарха Варфоломія з ювілеєм та подякували за надання Томосу та послідовну підтримку суверенітету і цілісності України.

Про це йдеться на сторінці СКУ у Facebook.

«Вітаємо Вселенського Патріарха Його Всесвятість Варфоломія І з нагоди ювілею та бажаємо міцного здоров’я та Божого благословення. Бажаємо усіх Божих ласк. Користуючись цією нагодою, ми знов висловлюємо вдячність за історичне рішення про надання Томосу автокефалії Православній церкві України, а також за послідовну підтримку суверенітету, незалежності й територіальної цілісності української держави», - йдеться у вітанні.

У Світовому конґресі українців зазначили, що «у неймовірно складні часи для України мудрість та непохитна віра Вселенського Патріарха посилюють посвяту українського народу продовжити шлях до розбудови нації задля майбутніх поколінь».

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В СКУ також запевнили «у готовності Світового Конґресу Українців і надалі зміцнювати тисячолітні зв’язки світового українського народу зі Вселенським патріархатом».

Як повідомлялося, 29 лютого Вселенському патріарху Варфоломію виповнилося 80 років.

Фото: Укрінформ; Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців у Facebook