Світовий конґрес українців привітав Варфоломія з ювілеєм
Про це йдеться на сторінці СКУ у Facebook.
«Вітаємо Вселенського Патріарха Його Всесвятість Варфоломія І з нагоди ювілею та бажаємо міцного здоров’я та Божого благословення. Бажаємо усіх Божих ласк. Користуючись цією нагодою, ми знов висловлюємо вдячність за історичне рішення про надання Томосу автокефалії Православній церкві України, а також за послідовну підтримку суверенітету, незалежності й територіальної цілісності української держави», - йдеться у вітанні.
У Світовому конґресі українців зазначили, що «у неймовірно складні часи для України мудрість та непохитна віра Вселенського Патріарха посилюють посвяту українського народу продовжити шлях до розбудови нації задля майбутніх поколінь».
В СКУ також запевнили «у готовності Світового Конґресу Українців і надалі зміцнювати тисячолітні зв’язки світового українського народу зі Вселенським патріархатом».
Як повідомлялося, 29 лютого Вселенському патріарху Варфоломію виповнилося 80 років.
Фото: Укрінформ; Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців у Facebook