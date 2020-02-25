Українці в Швеції взяли участь у фестивалі декламаторів рідної мови
Укрінформ
Милозвучність української мови продемонстрували днями українці в Швеції під час фестивалю декламаторів рідної мови.
Про це повідомляє Посольство України в Швеції у Facebook.
«У Посольстві України у Королівстві Швеція відбувся фестиваль декламаторів рідної мови. Вустами дітей нової генерації українців відвідувачі мали насолоду вчергове переконатися у мелодійності української мови!", - йдеться у дописі.
Юні учасники свята представили твори Лесі Українки, Максима Рильського, Оксани Забужко, Івана Багряного, Ганни Чубач, Дмитра Павличка.
У Посольстві подякували усім учасникам та побажали нових творчих звершень.
Фото: Embassy of Ukraine in Sweden / Посольство України в Швеції в Facebook