В українській школі «Софія» в Дубаї зняли поетичне відео до Дня рідної мови

В Українській школі вихідного дня «Софія» в Дубаї до Міжнародного дня рідної мови зняли відеопривітання, в якому учні розповіли про мову рядками українських поетів.

Відповідне відео розміщене на стоірнці школи в Facebook.

«Любов до Батьківщини насправді починається з малого: з маминої колискової, з перших слів, зі спогадів про рідні горизонти та околиці. І тут, за тисячі кілометрів від них, ми по-особливому гостро відчуваємо потребу в рідному слові, пісні, казці. Дітки Української школи «Софія» до Дня рідної мови прочитали рядочки українських поетів, присвячені рідній мові», - йдеться у підписі до ролика.

Відеопривітання підготували учні школи разом із вчителькою української мови Тетяною Суховієнко.

Крім того, з нагоди Міжнародного дня рідної мови в школі також провели опитування з метою дізнатися, скільки мов вивчають українські діти в ОАЕ та яку вважають рідною. Про це кореспонденту Укрінформу повідомила заступниця директора з навчально-методичної роботи Української школи в ОАЕ «Софія» Тетяна Співаковська.

«До Міжнародного дня рідної мови ми провели дослідження «Скільки мов вивчають українські діти, які мешкають в ОАЕ». Кожного учня ми попросили перерахувати всі мови, якими він розмовляє, які вивчає і яку вважає своєю рідною. І оcь які результати проведеного дослідження: діти вивчають у середньому по 5 мов! Дошкільнята – по 3–4, а учні віком від 6 до 14 років – по 5–7!», - розповіла Тетяна Співаковська.

Вона зазначила, що найбільш поширеними мовами є англійська, українська, російська, французька та арабська, а деякі діти знають навіть мову жестів.

Мовними рекордсменами у школі стали учні старшої групи. Це Віктор Датченко, який у свої 13 років вільно володіє українською, польською, англійською, російською, а також вивчає арабську, французьку й німецьку. А Крістіна Сомофф розмовляє англійською, українською, російською, арабською мовою та мовою жестів і вивчає французьку та японську.

«Що цікаво: деякі діти написали, що розмовляють англійською або російською, але рідною вважають українську. Досить багато дітей вважають рідними 2 або навіть 3 мови», - розповіла Тетяна Співаковська.

Заступниця директора школи зазначила, що перебування в ОАЕ як в особливому інтернаціональному середовищі дає маленьким українцям унікальні можливості для вивчення багатьох мов, що є безумовною перевагою в сучасному глобалізованому світі.

За словами Тетяни Співаковської, згідно з даними проведених ще 25 років тому досліджень, маленькій дитини вивчати дві або три мови не складніше, ніж одну, тому з раннього дитинства маля може одночасно вчити 3-4 мови і при цьому не відчувати дискомфорту.

Водночас, заступниця директора української школи в Дубаї наголосила на важливості того, щоб українські діти, які проживають за межами України, мали можливість вивчати свою рідну мову.

Фото, відео: Українська школа в ОАЕ / Ukrainian School in the UAE у Facebook