У Празі презентували чеське видання роману Валер’яна Підмогильного «Місто»

Роман «Місто» українського письменника та перекладача Валер’яна Підмогильного чеською мовою представили у Празі.

Про це повідомляє Посольство України в Чехії у Facebook.

«Учора в Бібліотеці Вацлава Гавела в Празі відбулася презентація чеського видання роману «Місто» Валер’яна Підмогильного. Книгу чеським читачам представили перекладач Мирослав Томек, викладачка української мови та літератури Карлового університету і редакторка тексту Тереза Хланьова й чеська поетка українського походження Марія Ілляшенко», - йдеться у дописі.

Зазначається, що чеський переклад книги фінансово підтримало Міністерство закордонних справ України.

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Як повідомляв Укрінформ, роман «Місто» Валер’яна Підмогильного вийшов у чеському перекладі у вересні 2019 року.

2 лютого виповнилося 119 років від дня народження Валер’яна Підмогильного (1901–1937), українського письменника та перекладача, однієї з провідних постатей літературного життя України 20-30-х років.

У грудні 1934 року письменник був арештований і засланий на російську каторгу, де й загинув.

Підмогильний є автором оповідань, двох романів («Місто» і «Невеличка драма»). Він вважається одним з найвизначніших українських перекладачів французької літератури. За своєю стилістичною точністю та мовною віртуозністю його переклади Анатоля Франса, Бальзака, Мопассана, Стендаля, Гельвеція, Вольтера, Дідро, Альфонса Доде, Проспера Меріме, Гюстава Флобера, Віктора Гюґо, Жоржа Дюамеля досі вважаються неперевершеними й охоче перевидаються.

«Місто» - роман Валер'яна Підмогильного, опублікований 1928 року. Твір було написано в модерністській стилістиці з використанням деяких моделей французького роману XIX століття. У романі «Місто», на відміну від традиційної селянської і соціальної тематики, акцент переноситься на урбаністичну проблематику, порушуються філософські питання буття, аналізується психіка героїв, а конфлікт розгортається між людьми з різними світоглядами. «Місто» вважається першим урбаністичним романом в українській літературі, з новими героями, проблематикою та манерою оповіді.

Фото: Embassy of Ukraine in Prague / Velvyslanectví Ukrajiny v Praze у Facebook