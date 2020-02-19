Українці Нідерландів уперше взяли участь в Українському балі у Відні

Українці Нідерландів уперше стали учасниками Українського балу, що відбувся днями у палаці Palais Ferstel у столиці Австрії.

Про це йдеться на сторінці Фундації «Українці в Нідерландах» у Facebook.

«Українська діаспора Нідерландів вперше взяла участь у благодійному балі у Відні. Історична подія. Море вражень та неповторні емоції», - йдеться у дописі.

У фундації також подякували організаторам балу – «Товариству української молоді в Австрії» (ТУМА) і поділилися у соцмережі світлинами з «неймовірної події», яка залишила «незабутні спогади».

Як повідомляв Укрінформ, Український бал у Відні, який став однією з головних «українських» подій у столиці Австрії, відбувся 15 лютого. Захід, що розпочинався п’ять років тому як своєрідна спроба гуртування української громади та культурної промоції України, вже стійко «прописався» у бальних календарях Відня та впевнено завойовує своє місце серед упізнаваних балів на батьківщині Віденського вальсу.

За попередніми даними організаторів, на бал цього року прийшли близько 800 осіб – максимум, скільки міг вмістити Palais Ferstel.

Як і в попередні роки, неофіційним слоганом 5-го Українського балу є «Допомагай танцюючи» Під час балу проводиться благодійна лотерея, зібрані кошти спрямовуються на благодійні проєкти в Україні. Торік зібрали біля 5 тис. євро, які пішли на потреби двох дитячих будинків в Україні. Цьогоріч зібрані кошти – а це знову близько 5 тис. євро – підуть на підтримку освітньо-культурних ініціатив (навчання дітей з малозабезпечених сімей) в Україні.

Також цього року був проведений і тихий аукціон на підтримку Українського католицького університету.

На балу українців у Відні були присутні усі атрибути, притаманні престижним балам австрійської столиці: належна організація, оперний спів світового рівня, виступи зірок шоу-бізнесу та ексклюзивна розважальна і танцювальна програми.

Фото @Liubomyr Glushak, Українці в Нідерландах-Oekraïners in Nederland