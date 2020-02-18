Започаткований українцями Москви конкурс-флешмоб до дня народження Шевченка стане щорічним

Рада українських громадських організацій Москви (РУГОМ) до 206-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка проводить Другий Міжнародний Шевченківський конкурс-флешмоб «Читаємо класиків української літератури».

Таким чином, конкурс, вперше організований торік, став щорічним, розповів Укрінформу активіст української громади в Москві Валерій Семененко.

«Минулого року на честь 205-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка ми започаткували Міжнародний Шевченківський конкурс-флешмоб «Читаємо класиків української літератури». Зацікавленість була велика. Ми отримали роботи від 119 учасників, всі переможці конкурсу-флешмобу здобули нагороди. Отже зацікавленість була велика. Тому вирішили зробити Шевченківський флешмоб щорічним», - повідомив Семененко.

Для забезпечення інформаційної підтримки флешмобу, конкурсного відбору робіт, нагородження учасників флешмобу та поширення й популяризація кращих творчих робіт створено оргкомітет на чолі із заступником голови РУГОМ, віцепрезидентом Фонду ім. І.С.Козловського, заслуженим артистом України Русланом Брагарем-Кадіровим.

Як підкреслили організатори, конкурс проводиться спільно із започаткованим МЗС України комунікаційним проєктом «Творчість Тараса Шевченка у дитячих малюнках».

На Шевченківський флешмоб пропонується надсилати відеокліпи виступів художніх колективів, окремих виконавців, літературно-музичних, пісенних композицій, есе, малюнків, вишивок, творів народних промислів, фотоетюди.

Тривалість відеокліпу – до 10 хвилин. Прийом робіт триває до 10 березня 2020 року включно.

Конкурсні роботи приймаються за кількома електронними адресами, які можна знайти тут.

У флешмобі можуть взяти участь шанувальники та симпатики України і української культури, представники української діаспори з усього світу без обмеження віку.

Конкурсний відбір надісланих робіт відбудеться 11-15 березня. Учасники флешмобу отримають грамоти, грошові премії, цінні подарунки. Кращі роботи опублікують на сайтах громадських організацій, в соціальних мережах.

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Крім того, у рамках відзначення Шевченківських днів паралельно проходить комунікаційний проєкт «Творчість Тараса Шевченка у дитячих малюнках», започаткований Міністерством закордонних справ України. До участі в цьому проєкті запрошуються діти закордонних українців та трудових мігрантів, які проживають за межами України. Малюнки слід надсилати способами, які зазначені дипломатичними представництвами України у кожній відповідній країні.