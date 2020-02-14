Посольство у Швеції запрошує українців до участі в художньому проєкті про творчість Шевченка

Юних українців закордону запрошують до участі в проєкті «Творчість Тараса Шевченка у дитячих малюнках».

Про це повідомляється на сторінці Посольства України в Швеції у Facebook.

«У рамках відзначення Шевченківських днів започатковується комунікаційний проєкт «Творчість Тараса Шевченка у дитячих малюнках», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під час проєкту дітям пропонується створити власні ілюстрації до творів Великого Кобзаря.

Метою проєкту є «популяризація творчої спадщини Тараса Шевченка, виховання у молоді почуття національної гідності, збереження культурної та літературної спадщини України, висвітлення дитячих уявлень про творчість видатного українського діяча Тараса Шевченка».

Зазначається, що учасниками проєкту можуть бути учні суботніх/недільних шкіл, що функціонують при громадських організаціях закордонних українців, а також учні українських класів загальноосвітніх закладів держави перебування, які проживають за межами України.

Учасникам надається можливість реалізувати власні творчі здібності і таланти, проілюструвавши улюблені твори Кобзаря, відобразити події з його життя, його мрії про майбутнє, а також сучасну Україну.

Малюнки подаються у довільній графічній/живописній формі, виконані олівцями, фарбами, крейдою, фломастером тощо.

Термін подачі робіт – до 6 березня. Художні роботи мають бути виконаня на аркуші паперу формату А4 (21 на 29 см), без рамки, цифрова версія фотографії малюнку (JPG) або скан-копія малюнку (вимога до скан-копії – розмір А4, 300 dpi, кольорова).

Як зазначається, вітається нешаблонність інтерпретації та оригінальність авторської візії творчості Тараса Шевченка.

Дитячі роботи пропонується розмістити на Facebook-сторінці Посольства України у Королівстві Швеція. Малюнки також будуть розміщені на стенді в Посольстві України.