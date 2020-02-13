В Лісабоні відбудеться поетичний вечір, присвячений творчості Тараса Шевченка

Поетичний вечір, присвячений вшануванню спадщини великого українського поета, митця, громадського і політичного діяча Тараса Шевченка, пройде 3 березня в Лісабоні з нагоди проведення Шевченківських днів.

Про це повідомляє Посольство України в Португалії у Facebook.

«У рамках проведення Шевченківських днів в Португалії 3 березня в Casino Lisboa відбудеться, за спільної організації Посольства України та Associação de Moradores e Empresários do Parque das Nações, поетичний вечір, присвячений вшануванню пам’яті Тараса Шевченка», - йдеться у дописі.

Як зазначається, початок заходу о 21:00. Запрошуються всі бажаючі.

У диппредставництві попросили охочих відвідати захід повідомити про свою участь шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту embucrania@gmail.com.

Фото: Укрінформ, Embaixada da Ucrânia na República Portuguesa у Facebook