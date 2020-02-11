Українці в Абу-Дабі готуються до проведення Шевченківських днів

В Українській громадській рідній школі в Абу-Дабі готуються до проведення Шевченківських днів 2020.

Про це повідомив координатор української громади в Абу-Дабі Євгеній Семенов у Facebook.

«Вже за місяць увесь світ відзначатиме Шевченківські дні, а в Абу-Дабі відбудуться наші традиційні 5-ті громадські Шевченківські читання. В українській громадській рідній школі розпочалась підготовка до цього заходу: на уроці української музики із соловейком нашої громади, а для учнів - пані Марічкою (Mariia Makar), середній та старший класи вивчали пісні, написані на вірші Кобзаря. Класика, блюз, джаз, реп та рок - у класі були різні танці», - написав Семенов.

Він зазначив, що діти самостійно спільно обрали ту музику, яку хочуть заспівати для громади на Шевченківському вечорі.

Як повідомив активіст, про дату і час заходу Шевченківських читань в Абу-Дабі -під назвою «На каву з Шевченком 2020. Український вечір в Абу-Дабі», що традиційно пройдуть у березні, буде повідомлено незабаром у соцмережі.

Фото: Yevheniy Semenov у Facebook