В Етобіко відзначать 95-річчя заснування Спілки української молоді в Києві

Святкові заходи, присвячені відзначенню 95-річчя заснування Спілки української молоді (СУМ) в Києві, пройдуть в канадському Етобіко 29 лютого.

Про це повідомляється на сайті СУМ.

«Спілка української молоді цього року відзначає 95-ліття від свого заснування в Києві в 1925 році. З цієї нагоди, у зв’язку з нашими Річними Загальними зборами – Пленумом Крайової Управи СУМ в Канаді, які відбудуться 28 лютого – 1 березня ц.р. в Етобіко/Торонто, Онтаріо також відбудеться бенкет і забава, присвячені цій річниці заснування нашої спілки», - йдеться у повідомленні.

Урочисте відзначення відбудеться в суботу, 29-го лютого, о 18:00 в Українському культурному центрі ім. Тараса Шевченка на вул. 482 Horner Ave. в Етобіко, Онтаріо.

Як повідомляється, почесним гостем і доповідачем вечора буде довголітній член СУМ, президент Світового конґресу українців (СКУ) Павло Ґрод.

У спілці запросили все членство, зокрема осередки СУМ Південного Онтаріо, взяти активну участь у відзначенні в Торонто 95-річчя діяльности та розвитку СУМ в цілому світі.

З приводу квитків та більш детальної інформації у Спілці української молоді просять звертатися до канцелярії СУМ: 416.537.2007.

Як відомо, Спілка української молоді (СУМ) — громадська організація, яка об'єднує українську молодь на добровільних засадах та виховує свідомих, чесних і працьовитих громадян, відданих українців-державників, що виробляють світогляд на національно-християнських традиціях та ідеалах, виплеканих українською нацією протягом століть.

Заснована 1925 року. Відновила свою діяльність у діаспорі після Другої світової війни, а згодом повернулася і до свого місця заснування в Україну.

Сьогодні СУМ — це багатотисячне членство, яке діє в Україні та українській діаспорі Австралії, Аргентини, Бельгії, Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, США тощо. Організація працює для того, щоб молоді українці з різних країн могли спілкуватися між собою, допомагати одне одному в духовній, розумовій, соціальній, культурній, освітній і фізичній сферах, зростати в дусі патріотизму і любові до України.

Фото: Ukrainian Youth Association of Canada (CYM), cym.org