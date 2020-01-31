У СУМ оголосили конкурс на проєкт емблеми до 75-річчя відновлення організації в діаспорі

Світова Управа Спілки української молоді (СУМ) оголосила конкурс на проект емблеми до 75-ліття відновлення СУМ в діаспорі. ·

Про це йдеться на сторінці Світової Управи СУМ у Facebook.

«Світова Управа Спілки української молоді оголошує конкурс на проект емблеми до 75-ліття відновлення СУМ в діаспорі. Ескіз має відповідати кільком критеріям:

- містити емблему Спілки (велику, малу чи стилізовану версію);

- цифру 75 (як додатковий елемент можуть бути додані роки 1946-2021);

- емблема може (хоча не обов’язково) містити символи, що нагадували б поширеність СУМу в світі (на сьогодні Спілка існує в 12 країнах світу, а в різні роки її осередки діяли в 20 країнах)», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, крім основної емблеми у СУМ заохочують подавати також 2 додаткові емблеми:

- додаткову емблему ювілею із гаслом «Гордо несім нашу славу!» (як доповнення до основної);

- додаткову емблему із написом IX Cвітовий Злет СУМ (може відрізнятися від основної емблеми, але містити елементи, які б вказували на їх схожість).

Повідомляється, що макет необхідно подати до 15 травня 2020 року на адресу cym.org@cym.org, а також додатково проінформувати свою Крайову Управу про участь в конкурсі.

СУ СУМ визначає переможця, а також встановлює заохочувальні призи переможцю та учасникам конкурсу.

Зауважується, що, беручи участь в конкурсі, учасник тим самим передає право на використання та редагування створення ним лого Світовій Управі СУМу.

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Спілка української молоді (СУМ) – громадська організація, яка об’єднує українську молодь на добровільних засадах та виховує свідомих, чесних і працьовитих громадян, відданих українців-державників, що виробляють світогляд на національно-християнських традиціях та ідеалах, виплеканих українською нацією протягом століть.

Фото: Ukrainian Youth Association - CYM Global у Facebook