УГКЦ та Спілка української молоді підписали меморандум про співпрацю

Отець і Глава УГКЦ блаженніший Святослав (Шевчук) та голова Світової управи Спілки української молоді (СУМ) Андрій Бігун підписали у вівторок у Львові Меморандум про співпрацю Української греко-католицької церкви та СУМу.

Про це повідомили у Департаменті інформації УГКЦ.

«Мета Меморандуму – поглиблення багаторічної традиції співпраці Церкви і спілки, їх плідна взаємодія у царині духовного виховання і розвитку дітей та молоді», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом підписанти, прагнучи об’єднати свої зусилля для найкращого досягнення цієї мети, домовилися спільно працювати у цьому напрямку, усвідомлюючи покладену на них історією та українською спільнотою відповідальність за виховання молоді в дусі жертовного служіння та любові до Бога й України.

Предстоятель УГКЦ подякував сумівцям за багаторічну співпрацю. Він вважає, що СУМ є однією з найактивніший молодіжних організацій, яка завжди втілювала у своїй роботі християнські засади і цінності.

За його словами, документ допомагає виконати душпастирський обов’язок: подбати про виховання української молоді. У зв’язку з цим блаженніший Святослав окреслив три напрямки для СУМу.

«По-перше, я дуже хочу подякувати, що СУМ повертається до своєї колиски – до Києва, до Центральної та Східної України. Тепер майбутнє України та нашої Церкви кується там. Зараз там іде війна і проливається кров, але також пробуджується свідомість. Тому стратегічний вектор на схід – це вектор повернення до коріння і нового усвідомлення своєї тотожності в контексті тієї важкої війни, яку веде Україна за своє майбутнє», - зазначив духовний лідер греко-католиків.

«Наступний вектор – це наші нові поселення, які тепер щедро засіваються в різних країнах світу, де колись нас не було. Зараз феномен еміграції є одним з найбільш болючих для державного й суспільного буття України», – підкреслив глава УГКЦ.

Він додав: «Ми, як Церква, відчуваємо обов’язок іти за тими людьми так, як наша Церква йшла в період митрополита Андрея Шептицького, у період Другої світової війни… Глобальними нас робить не географія і не розпорошення, а здатність гуртуватися і бути разом. Якщо ми не подбаємо про молодь на тих поселеннях, зокрема нових, то завтра там не буде нікого. Процес асиміляції цієї останньої хвилі еміграції відбувається в рази швидше, ніж це було у випадку повоєнної еміграції. Тому я дуже дякую, що наші сумівці почали так активно працювати в Європі».

«Третій вектор – наші вже організовані й структуровані, можна сказати, «старші» поселення, зокрема в США, Аргентині, Канаді... СУМ – надзвичайно активна та успішна організація, яка дуже добре працює. Однак «старші» поселення теж потребують активної праці. А ось такий обмін думками, ідеями, особами між «старими» і «новими» поселеннями, діаспорою та Україною є ключем для нашого успіху в майбутньому. У всіх цих трьох напрямках, будьте певні, ми будемо перетинатися, бо в нас є спільна мета, але ми мусимо шукати нових інструментів і механізмів», – наголосив блаженніший Святослав.

Зазначається, що глава УГКЦ також видав декрет про йменування куріального єпископа Києво-Галицького Верховного Архиєпископа УГКЦ владики Степана Суса генеральним капеланом Спілки української молоді. Таке рішення прийнято на прохання Світової управи СУМу, яка звернулася з клопотанням про призначення організації духовного опікуна.

У свою чергу, голова Патріаршої комісії у справах молоді УГКЦ о. Ростислав Пенюк зазначив: «Буду дуже радий спілкуванню із СУМом, щоб шукати спільну сучасну, прогресивну ідею. Ми багато говоримо про єдність: вона має бути практичною, не тільки на папері, а й у конкретних справах».

Нагадується, що Спілка української молоді (СУМ) – громадська організація, яка об’єднує українську молодь на добровільних засадах та виховує свідомих, чесних і працьовитих громадян, відданих українців-державників, що виробляють світогляд на національно-християнських традиціях та ідеалах, виплеканих українською нацією протягом століть.

Фото: Ukrainian Youth Association - CYM Global у Facebook