В СКУ занепокоєні рядом ініціатив та процесів в Україні, які можуть зашкодити демократії та прозорості

Cвітовий конґрес українців (СКУ) висловив стурбованість рядом ініціатив та процесів, які можуть зашкодити демократії та прозорості в Україні.

Зокрема, занепокоєння СКУ викликають питання політичного правосуддя, ініціативи в сфері медіа та законопроект щодо земельної реформи, зазначається на сайті СКУ.

«Cвітовий конґрес українців (СКУ) та світова українська діаспора поділяють стурбованість громадянського суспільства у зв’язку з процесами в Україні та кількома запропонованими законопроєктами», - зазначається на сайті.

Зокрема, щодо питання політичного правосуддя «СКУ стурбований останніми новинами у розслідуванні справи резонансного вбивства Павла Шеремета, а також ознаками політичного переслідування лідерів окремих політичних сил в Україні, в тому числі, експрезидента України Петра Порошенка».

«Хотіли б ще раз підкреслити важливість дотримання принципів верховенства права та неможливості здійснення політичного правосуддя й тиску на судову гілку влади. Будь-які розслідування мають відбуватися у повній відповідності до норм чинного законодавства, а не скеровуватися політичними рішеннями. Це є першочергові завдання для утвердження міжнародного іміджу України як правової держави, адже кожен громадянин України має право на законний захист і справедливий суд», - зазначили в СКУ.

У Світовому конґресі українців також відзначили занепокоєння нещодавнім призначенням колишнього адвоката експрезидента України Віктора Януковича Олександра Бабікова заступником директора Державного бюро розслідувань (ДБР). «СКУ поділяє думку значної частини світового українства щодо неприпустимості такого призначення через очевидний конфлікт інтересів Олександра Бабікова, а також через фактичне нівелювання значення й досягнень Революції Гідності. СКУ сподівається на перегляд рішення щодо цього призначення, закликає провести повторний прозорий конкурс на посаду та оприлюднити повну інформацію про перебіг такого конкурсу, не допускаючи дій і рішень, які нищать репутацію ДБР та викликають стурбованість щодо можливості реваншу антидемократичних сил в Україні», - йдеться на сайті.

У сфері медіа занепокоєння СКУ викликав, зокрема, законопроєкт про боротьбу з дезінформацією, запропонований Міністерством культури, молоді та спорту України.

«СКУ поділяє занепокоєння асоціацій ЗМІ, громадських організацій з питань свободи ЗМІ, Національного союзу журналістів України, Європейської федерації журналістів та представника ОБСЄ з питань свободи слова в тому, що запропонований законопроєкт передбачає надмірне державне регулювання, контроль та потенційну цензуру в ЗМІ, може створити підґрунтя для політично вмотивованих маніпуляцій і негативно вплинути на професійне саморегулювання журналістів. СКУ підкреслює важливість боротьби з дезінформацією, особливо в умовах російської агресії. Однак не можна цього робити за рахунок свободи ЗМІ, впливу держави на медіаконтент та спроб державного регулювання журналістської діяльності у країні», - зазначили в СКУ.

Припинення роботи англомовної, арабської та кримськотатарської редакцій Українського телеканалу іномовлення UATV також викликали занепокоєння СКУ.

«Сьогодні, коли Україна протистоїть гібридній війні Російської Федерації, втілює в життя євроатлантичні прагнення українського народу та в той же час реформується і модернізується, надзвичайно важливо мати потужну підтримку з боку міжнародної спільноти. Донесення правдивої інформації до якомога більшого кола держав світу, зокрема й через Український телеканал іномовлення UATV англійською, арабською та кримськотатарською мовами, є одним з головних завдань для протидії дезінформації на глобальному рівні», - зазначили в СКУ.

У Світовому конґресі українців зауважили: «Хоча ми повністю підтримуємо важливу ініціативу створення нового каналу для глядачів на тимчасово окупованих територіях, водночас, це не повинно позиціонуватися як вибір «або іномовлення англійською мовою для міжнародної спільноти, або мовлення для тимчасово окупованих територій». Це є паралельні вагомі завдання для інформаційної політики держави. Тож СКУ закликає якнайшвидше знайти можливість відновити фінансування роботи англомовної, арабської та кримськотатарської редакцій Українського телеканалу іномовлення UATV та продовжити ефективну стратегію комунікацій про сучасну Україну на глобальному рівні».

Стосовно законопроєкту щодо земельної реформи в Україні Світовий конґрес українців «закликає забезпечити належні консультації, відповідний аналіз і повне дотримання необхідних процедур перед прийняттям пакету законодавства щодо земельної реформи в Україні» та «наполягає на необхідності прийняття ретельно підготовлених, збалансованих та справедливих рішень, що спрямовані на розвиток повноправних, ефективних, гідних та дбайливих господарів своєї землі».

Як зауважується, «хоча всі вищезазначені процеси стосуються різних сфер життя в Україні, в цілому, вони мають ознаки згортання та гальмування демократичних процесів, і тому потребують нагальної уваги задля того, щоб Україна продовжила рух на шляху якісних реформ та подальшого демократичного розвитку».

Повідомляється, що з метою проведення консультацій з наведених вище питань Україну 28-31 січня відвідає з робочим візитом перший віцепрезидент СКУ Стефан Романів.

«СКУ продовжує моніторинг ситуації та процесів в Україні, активно співпрацюючи з українським урядом, міжнародними організаціями, дипломатичними місіями та всіма представниками громадянського суспільства. У рамках такої співпраці з 28 по 31 січня відбудеться робочий візит до України Першого віцепрезидента СКУ С.Романіва, під час якого будуть проведені консультації з ключовими партнерами з усіх вищенаведених питань. Світове українство і надалі активно долучається до розбудови програми реформ в Україні та готове надавати подальшу підтримку на цьому шляху» - зазначив президент СКУ Павло Ґрод.